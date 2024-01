Colpo Bettolle, Castellina in Chianti battuto. Radicondoli senza freni. Serre: gioia da derby

Castellina in Chianti

0

Albereta San Salvi

2

CASTELLINA IN CHIANTI – Grazie a una realizzazione per tempo, l’Albereta San Salvi espugna il rettangolo di Castellina in Chianti. I padroni di casa hanno avuto una occasione per portarsi in vantaggio in apertura e non l’hanno sfruttata. Gli ospiti invece, al 24’, hanno conquistato l’1-0 incanalando la sfida nella direzione per loro più giusta e congeniale con la firma di Giovannoni. Tenta una reazione il Castellina in Chianti, ma niente cambia dal profilo numerico nel primo tempo. Dopo un’ora di gioco matura il raddoppio dei fiorentini in virtù della segnatura di Materassi. Una firma, al 60’, che in pratica serve ad archiviare in anticipo il match. Finisce 0-2.