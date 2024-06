Colpo della Civitanovese. Preso il giovane Petrucci

Civitanovese, ufficiale l’arrivo del portiere Gabriele Petrucci, classe 2005. Via il trequartista Alex Strupsceki. Questo lo scenario dalle parti del Polisportivo, dove ieri è arrivato Petrucci proveniente dall’Urbino. La società gli ha dato il "benvenuto" sui social, dove diversi tifosi hanno accolto con entusiasmo la notizia. Il dg Claudio Cicchi può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo le trattative degli ultimi giorni per portare in rossoblù un estremo difensore, in seguito all’addio di Andrea Testa. Come già dichiarato dallo stesso Cicchi, non è escluso che possa arrivare anche un secondo portiere, stante la volontà del tecnico Sante Alfonsi di avere a disposizione due under tra i pali: in questo caso, a lasciare la compagine rivierasca sarebbe anche l’attuale secondo Matteo Cannella, nato nel 2000. Per un portiere che arriva, ecco invece un trequartista che se ne va: "Strupsceki? Non sarà confermato", chiarisce il patron Mauro Profili, raggiunto al telefono. Il centrocampista offensivo era stato prelevato dall’Argentina, nell’estate 2022. Si rivelò un gran colpo dato che nelle ultime due stagioni Strupsceki è stato un protagonista indiscusso della duplice vittoria, la prima nel campionato di Promozione, la seconda in Eccellenza, sempre regalando assist, gol e giocate di pregio. Si tratta di una perdita non proprio leggera per la Civitanovese, ora costretta a cercare un sostituto, dato che in quel reparto hanno fatto le valigie anche Andrea Bagnolo e Pablo Becker. La partenza dell’argentino segue quella del terzino Lorenzo Pasqualini, prossimo alla Sangiustese. Sono tante le conferme che la società ha portato avanti in questi giorni, in ultimo quella del centrocampista Federico Ruggeri. La Civitanovese starebbe monitorando anche il difensore Giacomo Bugari, lo scorso anno alla Vigor Senigallia. Ma non è tutto. "Stasera – afferma Profili – si terrà una cena con delle persone che potranno accordarci alcune sponsorizzazioni".

Francesco Rossetti