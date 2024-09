Colpo di scena sul Titano. Il ds Bollini lascia. Arriva Deoma

Tanto tuonò che, alla fine, piovve. Il direttore sportivo Gianluca Bollini lascia il San Marino. E, poche ore dopo, i titani annunciano l’ingaggio di un nuovo ds: Daniele Deoma. Tutto nel giro di 24 ore. Con l’addio del sammarinese Bollini che non è un fulmine a ciel sereno. Nella giornata di ieri il direttore sportivo mette sul tavolo della nuova dirigenza biancazzurra le sue dimissioni. "Non ci sono le condizioni per progettare e fare calcio come vorrei – si limita a dire Bollini alla tv di Stato – Nessuna frizione con il presidente Emiliano Montanari. Solo diversità di vedute". Un divorzio che in molti davano dietro l’angolo e che ieri si è soltanto materializzato. Tanto che il presidente Montanari aveva già il sostituto a portata di mano. Con tanto di contratto triennale soltanto da firmare. Quel contratto che, poco dopo le dimissioni di Bollini, ha realmente firmato Deoma. Ex Lucchese, 52 anni, il direttore sportivo originario di Licata, in provincia di Agrigento, la passata stagione non ha collaborato con nessun club, dopo l’avventura in Toscana. "La scelta di Deoma è maturata – spiegano dal club della Repubblica – in virtù della sua esperienza in serie C conquistata con la Lucchese nell’anno 2019-2020 e mantenuta per tutto il suo incarico terminato nella stagione 2022-23". Nel curriculum di Deoma ci sono anche le esperienze con Castelnuovo Garfagnana e Treviso. Una nuova guida dal punto di vista tecnico per i titani. Che in questa stagione non sono di certo partiti con il piede sull’acceleratore. Dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia di inizio mese, per mano del Castelfidardo, nelle tre gare disputate sin qui in campionato, la squadra di mister Cascione ha messo insieme soltanto un punticino, frutto del pareggio casalingo contro lo Zenith Prato. Poi due sconfitte, quelle in casa di Tau Altopascio al debutto, e sul campo del Corticella domenica scorsa. Ora i biancazzurri stanno preparando i prossimi novanta minuti casalinghi, quelli in programma domenica ad Acquaviva contro il Fiorenzuola che nel campionato di D c’è piombato alla fine dello scorso campionato, retrocesso dalla serie C. E anche questa volta non sarà una passeggiata per gli uomini di Cascione.