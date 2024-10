Colpo grosso del Forlì. Okitokandjo firma il blitz

CITTADELLA VIS MODENA

CITTADELLA VIS MODENA (4-3-1-2): Piga; Carretti, Sabotic, Serra, Martey; Marchetti (42’ st Teresi), Mandelli (40’ st Sala), Caesar Tesa (32’ st Pezzani); Bertani (44’ st Mondaini); Formato, Guidone. A disposizione: Leonardi, Gandolfi, Orlandi, Andreotti, Rovatti. All. Salmi.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Saporetti, Visani; Campagna, Menarini, Rossi; Lilli, Merlonghi (10’ pt Okitokandjo), Farinelli,. A disp.: Zamagni, Petrelli, Eleonori, Valentini, Drudi, Graziani, Berto, Ghetti. All. Ceglia.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Reti: 13’ pt Guidone, 33’ pt Saporetti, 35’ pt Okitokandjo rig., 42’ pt Guidone rig., 38’ st Okitokandjo.

Note - Ammoniti: Marchetti, Serra, Campagna. Angoli 2-6, Recupero: 1’, 3’. Spettatori 200 circa.

Tre punti d’oro zecchino per il Forlì. Nel recupero della settima giornata i biancorossi fanno saltare la fortezza del Cittadella Vis Modena al termine di una gara condita da 5 cinque, e nonostante ciò non propriamente spettacolare, in cui i galletti hanno avuto il merito di crederci sino alla fine. Dopo due pareggi consecutivi la squadra di mister Miramari, sostituito dall’alter ego Ceglia per la nota squalifica, è tornata così al successo riuscendo a restare in solitudine al secondo posto e mantenendo il passo della capolista Tau Altopascio, ieri vittoriosa (0-1), come da pronostico, in casa della cenerentola Sammaurese.

Dopo una partenza col gioco a stazionare a metà campo, il match si fa presto in salita per la squadra biancorossa, che dopo 10’ perde per un guaio muscolare il bomber Merlonghi, rilevato da un Okitokandjo che si dimostrerà decisivo, e poi al 13’ passa in svantaggio. Al primo affondo l’implacabile Guidone mette in rete su assistenza del ’gemello’ Formato segnando imparabilmente.

La reazione del Forlì arriva solo al 32’ con l’assist del vivace Farinelli, per Okitokandjo, stoppato da Serra nei pressi dell’area piccola. Un minuto dopo però la squadra biancorossa centra l’1-1 con la rete sottomisura di Saporetti, lesto a spedire in fondo al sacco su passaggio di Menarini. E al 35’ il Forlì bussa per la seconda volta. Lilli è atterrato da Serra in piena area e dal dischetto Okitokandjo è freddo a metter dentro l’1-2 con palla sulla sinistra di Piga. Al 42’ padroni di casa in avanti alla ricerca del pareggio: la botta di Formato è respinta da Martelli e sulla ribattuta lo stesso attaccante modenese è affrontato dal portiere che pare anticiparlo; Il direttore di gara, però, non è dello stesso avviso e fischia il secondo penalty del match, tra le proteste forlivesi, seguite dalla realizzazione di Guidone dal dischetto per il 2-2 col quale le due squadre vanno negli spogliatoi.

Nel secondo tempo pochissime le occasione su entrambi i fronti. Al 52’ Okitokandjo è anticipato in tuffo da Piga un attimo prima della battuta. Il Forlì continua a gestire la palla, ma fatica a trovare il bandolo della matassa per tornare in vantaggio. Lo spiraglio giusto si apre all’83’ quando un calcio d’angolo, deviato di testa da Sbardella, trova Okitokandjo,, in piena area e circondato da una selva di avversari, pronto a mettere dentro con una grande rovesciata la rete 2-3. Un blitz che riaccende le speranze biancorosse di scalare ancor più la classifica.

Franco Pardolesi