Colpo Prato: arriva Videtta. Monticone alla Sanremese

Un giocatore entra, un altro se ne va. Lo avevamo detto a più riprese, vista la diretta conferma della società: il mercato del Prato non era assolutamente chiuso. E infatti il sodalizio biancazzurro nella giornata di ieri ha annunciato l’ingresso in rosa di Alessandro Videtta.

Parliamo di un difensore centrale di 32 anni, capace di ricoprire tutti i ruoli dello schieramento a tre, assetto scelto da mister Maurizio Ridolfi per il proprio reparto arretrato. Il calciatore è reduce dall’esperienza al San Donato Tavarnelle e ha alle spalle numerose avventure in giro per la Toscana, avendo militato nelle file di Ghiviborgo, Pro Livorno Sorgenti, Sangiovannese, Aglianese e Tuttocuoio. In carriera ha disputato un centinaio di partite in serie C e più di 180 in serie D.

Insomma, i lanieri si sono assicurati un innesto di esperienza e affidabilità, che ha disputato tornei di categorie superiori e che ben conosce l’attuale campionato.

Un innesto resosi indispensabile alla luce dell’addio dell’ex capitano Mattia Monticone, che ha deciso di salutare il Prato per trasferirsi alla Sanremese, formazione che milita nel girone A di serie D.

La trattativa fra il club ligure e il classe ‘94 (che si avvicina a casa, essendo nato a Genova) non ha di certo rappresentato una sorpresa per la dirigenza pratese, che infatti si è fatta trovare subito pronta, assicurandosi le prestazioni di Videtta.

"Ad Alessandro va un caloroso benvenuto nella famiglia biancazzurra. Di pari passo il sodalizio laniero augura le migliori fortune sportive a Mattia Monticone – recita il comunicato diffuso da parte della società presieduta da Stefano Commini – ringraziandolo per l’impegno profuso nella sua esperienza in biancazzurro, giunta ufficialmente al termine".

Trasferitosi al Prato l’estate scorsa dal Varese, Monticone lascia i lanieri dopo aver totalizzato 24 presenze fra campionato e Coppa italia, con un bottino di una rete siglata e un assist fornito. Nel frattempo, Videtta ha già cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni, così da mettersi a disposizione di mister Ridolfi in vista del match di domenica. Infatti, alle 15 di domenica, allo stadio Bruno Benelli di Ravenna, andrà in scena l’esordio nel girone D di serie D del Prato, che avrà subito di fronte una delle compagini più accreditate per il salto di categoria. In una sfida del genere, l’esperienza di Videtta (a partita in corso o dall’inizio) sicuramente farà comodo.

Francesco Bocchini