Colpo rossonero a Castenaso. La decide Baglietti alla fine

Atletico Castenaso

0

Portuense

1

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Gaudiano, Alberti, Garelli, Meacci, Mazzoni, Maddaloni (29’ st Gabrielli), Macaluso (20’ st Zaccherini), Cini, Bolelli, Vinjolli. All.: Mazzoni.

PORTUENSE: Cattozzo, Masu (12’ st Gaiani), Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni (1’ st Baglietti), Renzi (29’ st Faccani), Formigoni, Melandri (45’ st Sovrani), Braghiroli, Staine (35’ st Fantoni). All.: Mariani.

Arbitro: Fornabaio di Ravenna.

Rete: 39’ st Baglietti (P).

Note: ammoniti: Garelli (A), Renzi (P), Faccani (P).

Bel successo della Portuense, che batte l’Atletico Castenaso con un gol negli ultimi minuti di gioco, durante la settima giornata del girone C di promozione d’Emilia Romagna. Portuense che si porta così a casa la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo della scorsa giornata contro lo Junior Corticella. La prima chance del match si presenta, dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, sulla testa di Macaluso sugli sviluppi di un corner. Il numero 8 riceve palla in area, prova la conclusione di testa ma non riesce a inquadrare bene la porta di Cattozzo. La Portuense si salva per pochi centimetri. Dopo pochi minuti, costruiscono una buona azione e rispondono gli ospiti con Renzi. Il giocatore prova la conclusione rasoterra, che viene deviata in calcio d’angolo dalla retroguardia del team di casa. Si conclude un primo tempo molto equilibrato, sul punteggio di parità: 0-0. Secondo tempo più movimentato che vede entrambe le squadre uscire dagli spogliatoi con più grinta e aggressività, in particolare la Portuense che mette in seria difficoltà la difesa del Castenaso con molteplici azioni da gol. Al minuto 6 la Portuense si ritrova ad un passo dal gol dello svantaggio: Cini si trova in area con il pallone tra i piedi, calcia a colpo sicuro, ma Cattozzo devia miracolosamente, salvando la sua squadra. Al quarto d’ora Formigoni, giunto vicino all’area avversaria, vede un varco e scocca il tiro dalla distanza ma non inquadra di poco i pali difesi di Albertazzi. Al 39’ la Portuense Etrusca sblocca il risultato, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La palla viene crossata in area, finisce in un batti e ribatti in mezzo alla mischia, arrivando alla fine sui piedi di Baglietti, che di tap-in infila il pallone in rete. Dopo 4 minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’ arbitro.