Colpo San Donato, preso Cellai. De Ferdinando rinforza il Figline. Bomber Caggianese a Scandicci

Ci sono ancora novità in questa fase invernale del calcio mercato dilettanti che chiude il 18 dicembre. Partiamo dalla serie D col San Donato Tavarnelle che rafforza la difesa con l’arrivo dal Follonica Gavorrano di Lorenzo Cellai (2004) ex Fiorentina. Anche nel Figline c’è una new entry. Dopo Aprili e Rufini, è arrivato in gialloblù Sandro De Ferdinando (2005), centrocampista, ex Prato e Seravezza.

In Eccellenza, in casa Fortis, si registra l’arrivo di Gianluca Castiglione (1991), centrocampista, ex Antella. La Sestese ha inserito Robi (2003) esterno ex Iolo. Il Signa 1914 ha trovato l’accordo con Conti (2005), attaccante ex Seravezza. Lo Scandicci si è assicurato il bomber Caggianese (1996), ex Zenith Prato, Figline e Tuttocuoio. La Castiglionese capolista del girone B di Eccellenza, ha inserito l’attaccante Adami (1999) ex Pontassieve e Foiano, il centrocampista Alessandro Evangelisti (2003), ex Sanbenedettese e il difensore Felipe Bergoglio (2004), pronipote di Papa Francesco che, dopo aver iniziato la stagione in serie D col Trestina, ha scelto la Castiglionese. La Lastrigiana ha preso il difensore Klej (2000) ex Cuoiopelli.

In Promozione, la Sansovino cala il colpo da 90 prendendo l’attaccante Leonardo Granado (1994), ex Siena, mentre il Firenze Ovest ha prelevato il portiere Soccodato (2004) ex Affrico, ha inserito un bomber da 168 gol in carriera come Giacomo Petracci e ha liberato El Jallali. Il Montagnano ha svincolato il portiere Torelli e ha inserito Torricelli. Infine doppia entrata nel Luco: Elia Macchinelli, centrocampista e Giulio Niccoli, attaccante.

Giovanni Puleri