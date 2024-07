Comacchiese alza la posta. Preso l’esterno Noschese

Ai colpi di mercato della Portuense (con i rossoneri che nei giorni scorsi hanno puntellato la difesa e la porta con gli ultimi innesti) e del Bentivoglio, la Comacchiese risponde con Michael Noschese, uno dei grandi nomi del calcio dilettantistico. L’obiettivo importante per garantire peso al reparto offensivo è il trentatreenne attaccante esterno, lo scorso anno in Eccellenza al Reno Sant’Alberto, l’anno prima nel Diegaro, dove aveva firmato 9 reti.

Il curriculum di Noschese parla da solo, con cinque campionati di serie D da titolare, spesi fra Civitanovese, Ravenna, Derthona, Classe. La Comacchiese si era già rafforzata in attacco, con l’obiettivo importante per garantire peso al reparto offensivo, con Gherlinzoni (più volte capocannoniere in categoria), il rinforzo individuato è Michael Noschese.

Un nome di alto livello per la categoria, che aggiunge prestigio e valore alla formazione lagunare e a tutta la folta rappresentanza ferrarese nel prossimo campionato di Promozione, con otto formazioni dopo l’ufficialità del ripescaggio della X Martiri. Nel Reno Sant’Alberto l’anno scorso Noschese è arrivato a 9 gol, in una categoria inferiore è in grado di fare la differenza e di incidere ancora di più in termini realizzativi.

Il suo ruolo naturale è l’esterno offensivo, in laguna dovrebbe giocare da seconda punta, mentre come centravanti dovrebbe giostrare Gherlinzoni, un reparto un po’ leggero dopo la partenza di Tedeschi, ma dietro i due attaccanti agirà Fregnani, compagno di squadra di "Gherli" nel Masi Torello Voghiera, un centrocampista che unisce prestanza fisica con il fiuto del gol, buon tiratore dalla distanza.

E non è detto che la campagna di rafforzamento della Comacchiese si fermi a Noschese, Gherlinzoni e Fregnani. Quindi, attenti a quei tre.

Si prospetta un campionato di Promozione davvero avvincente, ricco di derby e con le ferraresi che dovrebbero recitare il ruolo da protagonista, con il Mesola possibile outsider. I castellani infatti hanno le carte in regola per provare il salto di qualità: l’anno scorso hanno mancato i play off davvero poco, mentre l’anno precedente ce l’avevano fatta, poi eliminati dal Reno, all’epoca allenata da Paolo Mariani, ora alla Portuense.

Alla fine il Reno Sant’Alberto riuscì a salire in Eccellenza, come pure il Solarolo pochi mesi fa, che a sua volta aveva eliminato la Portuense ai play off. Insomma la Comacchiese fa sul serio, dopo un anno di assestamento mancando di poco i playoff, punta a salire in Eccellenza.

Ora si aspetta un altro colpo da parte della Portuense, un centravanti che sposti gli equilibri, e mai dire mai con Antonio Cavallari.

Franco Vanini