Comacchiese-Centese: sfida decisiva per i play off al Raibosola

Anticipo succulento nell’anticipo al "Raibosola", dove alle 15 è attesa la Centese per una sfida per i play off. Sarà una sfida tra una squadra di casa, costruita per vincere il campionato e una formazione biancoceleste che, nonostante le numerose assenze, non ha intenzione di rinunciare alla propria identità di gioco e alla voglia di lottare fino all’ultimo minuto.

La Comacchiese rappresenta una delle realtà più ambiziose del campionato di Promozione, dispone di una rosa di altissimo livello, guidata dal bomber Matteo Gherlinzoni, e arricchita dalla classe dell’ex Alessandro Marongiu (vecchia conoscenza della Centese nel 2014). L’arrivo del neo acquisto Filippo Fiorini dal Sant’Agostino, giocatore di caratura assoluta per la categoria, conferma le intenzioni della società di essere protagonista fino in fondo.

Il suo esordio però potrebbe slittare: "In allenamento mi sono procurato un risentimento muscolare all’adduttore – racconta il nuovo acquisto rossoblù – dipende dall’esito della risonanza magnetica". Riguardo all’addio ai ramarri dopo 9 anni, "è stata una scelta mia. Il mio sogno era finire la carriera a Sant’Agostino, ma i cicli finiscono".

"A parte la situazione complicata di Fiorini, saremo al completo – interviene il direttore generale Alessandro Farinelli – Abbiamo bisogno di tornare alla vittoria dopo la fase in altalena per rilanciarci per l’alta classifica".

La Centese, dal canto suo, si presenta con una formazione rimaneggiata. Ciro Di Ruocco dovrà fare i conti con un’emergenza importante: Garetto, fermato dall’ingiusta espulsione rimediata sabato scorso, Kourouma per somma di ammonizioni, poi gli infortunati Fabbri, ancora in fase di recupero dalla frattura al piede, e il play Perelli, alle prese con un problema alla caviglia che non gli dà pace da diverse settimane. Bonacorsi, ancora non al meglio, potrebbe invece seguire i compagni nel gruppo dei convocati.

"Nonostante tutto, la Centese non si tira indietro – afferma battagliero il presidente Alberto Fava – con la determinazione di chi vuole onorare ogni partita oltre ogni avversità. È vero, la Comacchiese parte con i favori del pronostico, ma la mia squadra ha dimostrato più volte che le avversità non la spaventano, anzi, spesso la rendono ancora più pericolosa".