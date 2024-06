Comacchiese, preso Fregnani. Ora vuole anche Molossi

Spunta un nuovo nome per la panchina del Masi Torello Voghiera, rimasta vacante per le rinuncia prima ancora di cominciare di Andrea Govoni. L’allenatore cui starebbe pensando il club tricolore è Mario Lega, proveniente dal settore giovanile del Mezzolara ma due anni fa allenatore della Centese, incarico dal quale era stato sollevato proprio per far posto a "Briegel", che l’anno successivo portò i biancocelesti in Promozione. Ancora in piedi l’opzione Marco Ferrari: "Potrebbe essere un’opportunità – ammette il direttore generale Graziano Quarella – E’ anche un amico, ci ho fatto due chiacchiere per capire le sue intenzioni". E a proposito di Centese, è ufficiale l’arrivo di Giacomo Sanci, punta centrale del Ravarino, autore di 17 gol nonostante fosse stato fermo un mese e mezzo ai box per infortunio.

Il Casumaro ha ufficializzato Thomas Govoni, ex centravanti del Galeazza e Andrea D’Elia, centrocampista del 2005 scuola Spal. Per quanto riguarda l’attacco, potrebbe esserci il ritorno di Alessandro Manfredini dopo la positiva avventura nella X Martiri. La Comacchiese ha ufficializzato Fregnani del Masi Torello Voghiera, centrocampista che aveva castigato due anni fa i lagunari nel derby giocato al "Raibosola"; i rossoblù hanno presentato un’offerta a Molossi.

La Portuense ha preso Renzi, centrocampista del Reno Sant’Alberto, un giovane del 2003 che mister Mariani aveva allenato due anni fa. Il club rossonero non molla la presa anche su Davo, punta centrale del Copparo. L’altro giovane rossoblù che si era messo in evidenza, Spanò, andrà a fare un’esperienza in Serie D, in Piemonte. Allegrucci della Portuense interessa alla X Martiri, è il profilo scelto per rimpiazzare la partenza di Manfredini, ma non è da escludere un’offerta del Mesola, dove troverebbe il fratello Alessio. Dopo la partenza di Marzola a Copparo sarà Andrea Mari a occuparsi anche del mercato; il primo acquisto è Fornasier, jolly di centrocampo del Bondeno. L’attaccante Farinelli da Ponte a Bondeno, Panzavolta e Fratti dal Molinella al Gallo, Luca Ferrari nuovo allenatore dell’Acli San Luca, Tarenzi nuovo allenatore dell’Ospitalese che ha scelto Suggi come allenatore.

Franco Vanini