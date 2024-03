Como-Pisa 3-1, battuta d’arresto per la squadra di Aquilani

Pisa, 16 marzo 2024 - Termina 3-1 la sfida di Como. Gara chiusa da un gol nel finale di Cutrone. A niente serve il terzo gol di Barbieri in precedenza. Gara condizionata da due reti subite nei primi dieci minuti.

PRIMO TEMPO – Dopo pochi secondi dal calcio d’inizio è Braunoder a calciare verso la porta dai 25 metri, ma Loria si rifugia in corner. Dal conseguente corner Gabrielloni insacca di testa svettando in mezzo a due difensori portando in vantaggio il Como. Subito dopo il Como ottiene anche un rigore, ma al var viene cancellata la decisione dell’arbitro. Al 10' Loria e Marin combinano un pastrocchio. Il rumeno restituisce palla troppo velocemente al portiere, così Bellemo segna la rete del 2-0 a porta vuota. Inizio da incubo per il Pisa. Accusa il colpo la squadra di Aquilani che non riesce ad arrivare nei dintorni dell’area avversaria fino a prima della mezz’ora. Al 24' Beruatto infatti ci prova dalla distanza, ma Semper la blocca a terra. Al 25' Arena viene atterrato quasi al limite. Marin così pesca Touré su punizione, ma il suo colpo di testa è alto sopra la traversa, e in fuorigioco. Al 36' prima Arena si vede murare una conclusione, poi è Moreo a calciare alto sopra la traversa sulla respinta. Al 37' Gioacchini ci prova in sforbiciata, ma la difesa spazza. Al 46' Beruatto ci prova da lontanissimo, ma il pallone termina altissimo sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Aquilani cambia tutto nella ripresa sostituendo Touré e Veloso per Esteves e D’Alessandro e passando a 3 dietro. Al 49' nerazzurri vicinissimi vanno in gol con Barbieri dopo una discesa sulla sinistra di Beruatto. L’arbitro controlla al var e assegna la rete. Dopo un triplo cambio per il Como che inerisce Fumagalli, Cutrone e Chajia, proprio quest’ultimo la piazza dal limite, ma Loria blocca a terra. Al 63' entra Bonfanti per Mlakar,mentre al 69' Tramoni rileva Arena. Subito dopo Chajia calcia dalla distanza, ma non trova la porta con una conclusione velenosa. Al 79' però è un contropiede letale finalizzato da Cutrone a chiudere i conti per il 3-1 del Como su errore iniziale di Barbieri. Ci prova anche Goldaniga al 95', ma è alto sopra la traversa.

Tabellino

COMO-PISA 3-1

COMO (4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Ioannou (90' Sala); Braunoder, Bellemo; Gioacchini (57' Chajia), Verdi (57' Fumagalli), Da Cunha (85' Rispoli); Gabrielloni (55' Cutrone). A disp. Piombino, Solini, Curto, Ballet, Nsame, Cassandro, Barba. All: Roberts

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri (81' Masucci), Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Veloso (46' D’Alessandro), Marin; Arena (69' Tramoni), Touré (46' Esteves), Mlakar (63' Bonfanti); Moreo. A disp: Nicolas, Leverbe, Hermannsson, Sala, De Vitis, Calabresi, Piccinini. All: Aquilani.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Reti: 2' Gabrielloni, 10' Bellemo, 49' Barbieri, 79' Cutrone Ammoniti: Veloso, Touré, Fumagalli, Odenthal, Semper, Chajia

Note: Recupero 2' pt, 7' st.