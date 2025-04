Consiglio comunale di Capannori unito per salvare la Lucchese 1905

Destra, sinistra, centro: tutti d’accordo nel voler salvare la Lucchese. La dimostrazione di come lo sport, il calcio in particolare, superi ogni ideologia. "Tutti Uniti per la Lucchese!". E’ questo il motto portato avanti in consiglio comunale a Capannori, dove è stata approvata una mozione – dopo che il consigliere Caruso ha ritirato la propria per consentire a tutti di convergere sulla nuova – , volta a chiedere all’amministrazione capannorese di mettere in atto iniziative a salvaguardia del futuro della Lucchese 1905 che, adesso, comunque, ha una nuova proprietà.

La mozione, pensata dai consiglieri Matteo Petrini, Lido Moschini, Domenico Caruso, Mauro Frediani e Michele Del Debbio, ha visto via via ampliare la lista dei firmatari.

"E’ stata una grande soddisfazione – affermano all’unisono i cinque consiglieri proponenti – vedere che questa iniziativa ha unito praticamente tutte le forze politiche che rappresentano i tanti cittadini capannoresi che ogni domenica frequentano lo stadio “Porta Elisa” per supportare la squadra della loro città. Come tifosi, ancora prima che rappresentanti politici, tutti hanno capito l’importanza istituzionale, ma anche emozionale, del documento. La Lucchese non è solo la squadra di calcio di Lucca: è un patrimonio sportivo, storico di tutti; i più giovani si ricordano della storica salita in serie “B”; i più vecchi di quando la Lucchese battagliava in serie “A”. Tutti abbiamo un ricordo che ci lega a questi colori".

"Adesso – concludono i promotori – dopo le parole, le emozioni e i buoni propositi che questa serata ha risvegliato nei nostri cuori, per quanto è nelle nostre possibilità e competenze, dobbiamo passare ai fatti e impegnarci in maniera attiva affinché ciò che è stato votato abbia un seguito importante. Sarà nostra premura, dopo la mozione approvata, chiedere quanto prima un incontro con il sindaco".

Tutto ciò in attesa degli eventi dei prossimi giorni, oggi in particolare, con la squadra e lo staff tecnico che sono quotidianamente sostenuti da imprenditori e gente comune. Ma servono certezze per il futuro.

Massimo Stefanini