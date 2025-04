Consorzio Orange: Presentati Progetti Futuri alla Banca Alta Toscana

Un primo assaggio, un antipasto di ciò che potrà essere e cosa potrà fare il Consorzio Orange. Nella serata di giovedì, presso la sede di Banca Alta Toscana di Quarrata, i principali membri del nuovo Consorzio hanno illustrato idee e progetti in cantiere per il prossimo futuro. Un sostegno, quello delle aziende consorziate che attualmente sfiorano la trentina di unità, che sarà strettamente legato ai colori della Pistoiese. E non è un caso che i "pacchetti" coi quali si potrà entrare a far parte del Consorzio comprendano numerosi benefit legati al club arancione. Dai classici gadget alle maglie d’allenamento e da gioco, fino a esperienze come assistere alle partite da bordo campo, pranzare insieme allo staff tecnico e ricevere abbonamenti omaggio. Tanti modi quindi per vivere il mondo dell’Olandesina a 360°, entrando in modo diretto nella vita e nella quotidianità del club. "Uno degli obiettivi del Consorzio è proprio quello di far immergere aziende e imprenditori nell’ambiente arancione - ha raccontato il presidente Stefano Campanella, presente al tavolo dei relatori con Fabio Dani e Sauro Barontini -. In più non mancheranno occasioni di business, di scambio e di confronto tra professionisti". La serata è poi proseguita con un talk nel quale sono intervenuti Massimo Taibi e Stefano Carobbi, compagni di squadra ai tempi del Milan di Arrigo Sacchi.