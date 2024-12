Conte: "Gorgone? Decideremo oggi"

Nel momento in cui Gorgone ridisegna la Lucchese – sia nel modulo che negli uomini – , la Lucchese incappa in una nuova sconfitta che significa quart’ultimo posto in classifica. Ma onestà vuole che si dica che la squadra non ha avuto un briciolo di fortuna dalla sua (Magnaghi out in chiusura di primo tempo per infortunio), anche se ha avuto il torto di aver gettato letteralmente alle ortiche tre occasionissime nei primi venti minuti: due con Quirini ed una con Saporiti, prima di subire il gol di Guccione dal dischetto degli undici metri (fallo di mano sulla linea di porta ed espulsione di Sabbione).

Nel secondo tempo, con l’uomo in più a metà campo (Gucher è andato a fare il difensore centrale), l’Arezzo, che ha un organico di lusso in attacco, si è limitato a controllare il gioco e, nel finale, avrebbe potuto realizzare altri due gol (bravo Palmisani) ed è tornato a vincere in trasferta dopo otto giornate.

Da segnalare il solito arbitraggio contro (nuovamente allontanato Gorgone per proteste). Della Lucchese possiamo dire che ha dato tutto e che non avrebbe meritato di perdere, ma la verità, non di oggi, è che la squadra ha troppe criticità che possono essere risolte solo sul mercato. A meno che non si decida per la soluzione più ovvia e scontata: cambio in panchina.

Di questo ha parlato il "dg" Conte. "I ragazzi – ha detto – hanno dato tutto; la gara è stata decisa da un episodio, anche in uno in meno la squadra ha dato il massimo e abbiamo avuto occasioni non sfruttate. Ripartiamo dalla prestazione: i ragazzi si sono prodigati al massimo".

Sulla posizione di Gorgone, Conte ha aggiunto: "Il tecnico? E’ una questione che affronteremo da domani. Va ritrovato l’equilibrio; con il tecnico avremo un colloquio franco. Per il momento Gorgone resta. Ognuno di noi deve dare il massimo. Da sabato scorso ho visto una prestazione più solida".

"Il mercato? La squadra – ha concluso Conte – necessita di interventi. Cessione della società? Non ci sono novità oggettive: c’è questa attenzione al cambio societario, ma sino a che non ci sarà un gruppo solido all’orizzonte, non ci saranno cambi. Lo stesso Bulgarella ha confermato che resterà sino a che non ci saranno le condizioni".

