Continua il momento negativo dei valdarnesi a caccia della salvezza. Avvio choc del Montevarchi contro la Pianese. Beoni può ripartire dalla reazione d’orgoglio

pianese

4

montevarchi

3

PIANESE: De Fazio, Remy, Lo Porto, Proietto (23’st Lulli), Polidori, Di Martino, Boccadamo (41’st Gagliardi), Simeoni, Mignani (49’st Kouko), Ledonne (25’st Falconi), Mastropietro (12’st Bramante). Panchina: Iurino, Di Mino, Miccoli, Monanni. Allenatore Prosperi.

AQUILA MONTEVARCHI: Bianchi, Francalanci, Muscas, Vitali Borgarello (28’st Boiga), Rufini, Priore, Bontempi, Conti (1’st Stefoni), Lischi, Messini (1’st Ciofi), Cellai (48’st Boncompagni). Panchina: Dainelli, Artini, Keqi, Lucatuorto, Stefoni, Virgillito. Allenatore Beoni.

Arbitro: Tagliente di Brindisi (Mallimaci - Gigliotti).

Rete: 10’pt Lo Porto, 14’pt Mignani, 18’pt Priore, 19’pt Mastropietro, 23’pt Boccadamo, 30’st Lischi, 41’st Boiga.

Note: ammoniti Simeoni, Bramante, 40’ Stefoni. Recuperi: 0 e 5.

PIANCASTAGNAIO – L’Aquila Montevarchi esce sconfitta dal campo della vice capolista Pianese che approfitta delle amnesie difensive dei rossoblu segnando 4 quattro gol nel primo tempo. Inutile e tardiva la reazione della squadra di Meoni che però ha almeno il merito di tornare in casa nel finale ma ciò non basta ad evitare il ko. Andando con ordine, il pomeriggio di Piancastagnaio era iniziato sul velluto per i padroni di casa che al 10’ passavano (dopo aver preso un palo nell’azione precedente) su angolo grazie al perfetto inserimento di testa di Lo Porto, 1-0. Il Montevarchi, sorpreso dallo svantaggio, subiva qualche minuto dopo anche il raddoppio ad opera di Mignani, bravo sfruttare un assist di Remy e fulminare Bianchi con un diagonale, 2-0 al 14’.

La reazione della squadra di Baioni si concretizza pochi minuti dopo e la firma Priore che riapre il match al 18’. Il giocatore rossoblu è rapido ad approfittare di una sponda di Bontempi e a bruciare De Fazio per il 2-1. Ma nella prima frazione la Pianese è devastante. Mastropietro (servito da Proietto), appena un minuto dopo il gol dell’Aquila segna il tris al 20’. La fiera del gol prosegue e al 23’ l’esterno Boccadamo cala il poker. Nella ripresa Pianese vicina alla quinta rete con Proietto, Bianchi respinge su Mignani che scivola sul più bello e calcia a lato. Il Montevarchi col passare dei minuti riordina le idee e torna in gara alla mezzora. Su calcio d’angolo Lischi dal fondo dell’area piccola colpisce di testa e riapre il match. Nel finale (41’) il Montevarchi segna ancora con Boiga batte De Fazio in uscita. Non c’è più tempo però. Guido De Leo