Contro il San Donato potrebbe già debuttare: per Lelli un rinforzo di esperienza e qualità. Montevarchi, il ritorno di Bontempi è realtà

Qualche giorno fa, appena era circolata la voce di un suo possibile ritorno a Montevarchi, gli erano arrivati sui social numerosi messaggi d’incoraggiamento e di attesa da parte dei tifosi. Ora la speranza è diventata realtà: Marco Bontempi, il "golden boy" della passata stagione, concede il bis e da ieri veste di nuovo la casacca del Montevarchi. Ha lasciato lo United Riccione dopo il cambio al vertice della societario e l’esonero dell’ex trainer aquilotto Loris Beoni che lo aveva voluto assolutamente l’estate scorsa. Di recente il talentuoso atleta, insignito a maggio dall’associazione Memoria Rossoblù del premio intitolato a Costanzo Balleri e destinato al calciatore del club valdarnese dal rendimento più continuo e brillante nell’arco del campionato, era finito nel mirino di altre squadre, anche di categoria superiore, ma ha scelto di riannodare il legame con una piazza dove si è sentito apprezzato e sostenuto. Ripagando, per inciso, Il sodalizio aquilotto della fiducia con 6 reti in sole 18 partite. Dopodomani a Tavarnelle con il San Donato, Bontempi potrebbe essere schierato subito tra i titolari in un incontro da non fallire con i gialloblù della Val di Pesa. Dal giudice sportivo, peraltro, non è arrivata una buona notizia perché Andrea Orlandi, squalificato per un turno, non potrà partecipare alla trasferta allo stadio Pianigiani. Una defezione pesante, visto che mancherà il miglior marcatore della squadra con 6 reti, segnate tutte su calcio di rigore.

Giustino Bonci