Controversia in Terza Categoria: anticipo Salavetitia Seravezza-Cinquale solleva polemiche

La penultima giornata, 12ª del girone di ritorno di Terza Categoria, si è aperta ieri con l’anticipo tra la capoclasse Salavetitia Seravezza e Cinquale. Un anticipo che ha fatto discutere e non gradito dal presidente del Monti Riro Carlotti che ha detto: "In merito a quanto uscito nel comunicato del 2 aprile sugli orari delle partite della penultima giornata di Terza Categoria, abbiamo preso atto che non tutte le squadre giocheranno in contemporanea. Ma la partita Salavetitia Serravezza-Cinquale è stata porogrammata per venerdì. Questa scelta ci ha lasciato di stucco, sia chi sta giocando per la promozione sia chi è fuori dai giochi. Sorge una domanda lecita: le regole sono valide solo per alcuni mentre per altri stanno sopra le regole? Il rispetto è una qualità fondamentale che a questo giro è risultata mancante da parte degli organi che gestiscono il regolare svolgimento del campionato".

Oggi alle 15 il Monti che insegue a due lunghezze la reginetta, si cala sul campo amico, si fa per dire dell’Attuoni, ovviamente con il dichiarato proposito di incamerare il massimo della posta in palio. "Vero – conferma Carlotti –, incontriamo una squadra tosta e se vogliamo dare continuità all’inseguimento non abbiamo altra strada che cercare di vincere e dopo spostare le nostre attenzioni sull’ultima partita del campionato che ci vedrà protagonisti contro il Montagna".

Il Don Bosco Fossone è di scena al “Boni“ deciso a demolire le resistenze dello Spartak Apuane che possiede prospetti di spessore per sovvertire il pronostico che alla vigilia in parecchi non gli accreditavano. Al “Versilia 1“ giocano Montagna Seravezzina e Sporting Forte dei Marmi. Sulle ridenti colline del Panigaccio, sempre dalle 15, scendono in campo Podenzana-Retignano, in contemporanea in via del Colle a confronto ci sono Gragnolese e Icf Fosdinovo, il turno si completa con la partita Sporting Marina-Virtus San Marco Luni.