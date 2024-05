Coppa Bruno Passalacqua. Alta Maremma super. Roselle travolto

L’Alta Maremma travolge il Roselle (5-1) nel secondo match del girone D della Coppa Passalacqua. Un’affermazione solida, meritata da tutti i punti di vista: tecnico, agonistico, mentale.

Il Roselle si è opposto sforzandosi di contrastare l’avversario con determinazione e volontà, senza mai arrendersi. In globale la sfida ha prodotto tensioni e proteste e farne le spese sono stati Momini (espulso), il tecnico Camilletti (ammonito) e il giallo ad altri 4 giocatori. L’Alta Maremma inizia forte sprecando due ottime situazioni dalle parti di Mantellassi, quindi passa in vantaggio su calcio di rigore (fallo di mano) trasformato da Alban Emini. Mantellassi risolve altre circostanze delicate prima di essere sostituito da Giulietti al 38’ per infortunio alla mano. La ripresa scatta con due reti consecutive dei ragazzi di Vegliò: al 3’ il raddoppio Jusufi direttamente da calcio d’angolo, al 5’ Angiolini triplica su azione personale. I gialloneri non si fermano guadagnando un altro penalty al 16’ (tocco di mano), tira Khadra, Giulietti è bravissimo a respingere. Momini accorcia al 24’. I bianchi di Camilletti producono il massimo sforzo per risollevarsi, ma al 37’ Pelacani sfodera una sventola da lontano che batte Giulietti. Roselle che resta in 10 per il rosso diretto a Momini (46’), nel finale arriva la rete Endrit Emini, che fissa il risultato finale.

ROSELLE: Mantellassi (38’ Giulietti), Nazzarri (19’ st Esposito), Scotto, Marras, Caprini, Malerba, Menichetti (1’ st Marconi), Dalla Montà (1’ st Mariottini), Salvadori, Momini, Leopardo (1’ st Tanzini). A disposizione: Giovanetti, Menchetti, Ricci, Temperani. All. Camilletti.

ALTA MAREMMA: Borta, Jusufi (20’ st Cerretti), Norgini (11’ st Rossi), Pelacani, Seljmani, Vigetti, Kopsithi (30’ st E. Emini), Diani, A. Emini (43’ st Soua), Khadra (38’ st Khribech), Angiolini. A disposizione: Leandri, Cipriani, El Kharraz, Piatto. All. Vegliò.

Reti: 11’ A. Emini, 3’ st Jusufi, 5’ st Angiolini, 24’ st Momini, 37’ st Pelacani, 49’ st E. Emini.

Note: espulso Momini al 46’ st per gioco pericoloso.