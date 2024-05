Coppa Bruno Passalacqua. I minerari ai quarti. L’Alberese spera

Il Follonica Gavorrano batte di misura l’Alberese 2-1 nell’ultima uscita del girone C della Coppa Bruno Passalacqua. Con tre vittorie in altrettanti incontri la formazione di mister Pagliantini chiude a punteggio pieno la fase eliminatoria qualificandosi già per i quarti di finale; l’Alberese invece resta a quota 4 punti, e dovrà attendere l’esito dell’ultimo incontro del girone, quello tra Venturina e Virtus Amiata, per vedere se potrà accedere alla fase successiva.

La formazione di mister Enrico Piccioni ha dimostrato di poter tenere testa, seppur a tratti, alla corazzata biancorossoblù che si candida tranquillamento per la finale.

Primo tempo di marca Follonica Gavorrano con Criscuolo che al 33’ sblocca il risultato portando avanti i suoi e consentendo al team di mister Pagliantini di chiudere in vantaggio la prima frazione. L’inizio di ripresa è shock per l’Alberese che incassa il raddoppio dopo nemmeno tre minuti senza aver potuto neanche provare ad imbastire la reazione. Reazione che arriva poi nel finale, con il gol di Giulianini che serve ad accorciare le distanze. Negli ultimi minuti il Follonica Gavorrano regge e porta a casa i tre punti.

FOLLONICA GAVORRANO: Comparini, Milano (25’st Agafitei), Picci, Miccoli, Pimpinelli, Cionini, Giovannucci, Calvi, Artino (34’st Ferraro), Criscuolo, Piazza. A disposizione: Alfonzi, Simoncini, Sorvillo, Stefanini, Pallini, Ghirlandini. All. Pagliarini.

ALBERESE: Conti, Bartolomei, Caporali, Nasini (34’st De Pascale), Alfano, Mazzocco, Attilio (10’st Russo), Rosini, Niccolini (20’st Neri), Giulianini, Scovaventi (10’st Lorenzoni). A disposizione: Caruso, Leoni, Natale, Massai. All. Piccioni.

Arbitro: Matteo Concedda di Piombino, assistenti Arianna Anello e Simone Ferrara.

Reti: 33’ Criscuolo, 3’st Piazza, 41’st Giulianini.

Note: ammoniti Alfano, Attilio, Criscuolo.