Coppa Bruno Passalacqua. Nuova e Piombino. Buona gara, pari giusto

Il girone D della "Coppa Bruno Passalacqua" si apre con una giusta divisione di punti tra la Nuova Grosseto e l’Atletico Piombino (1-1). La sfida, correttissima e priva di cartellini gialli, si decide nella seconda frazione con il vantaggio dei neroazzurri e la risposta dei neroverdi dopo sei minuti. Il gioco ad ampio respiro dell’Atletico Piombino è stato controllato con ordine dalla Nuova capace di circoscrivere le avanzate di Diagne e soci, sulla carta tecnicamente superiori, con abilità e reattività. L’Atletico prende il comando della sfida arrivando al tiro al 6’ con Regoli, la risposta di Bontà è ottima e determinante. La Nuova si accende al al 25’ con la conclusione da lontano di Bruni, fuori, si ripete al 33’ con Esposito, alto. Il Piombino tiene palla senza creare grandi pericoli dalle parti di Bontà, che diventa diga al 45’ neutralizzando un tiro maligno.

Nella ripresa il Piombino aumenta la pressione. La Nuova risponde colpo su colpo fino al minuto 25 quando Regoli incrocia un diagonale diabolico, che incontra l’incrocio dei pali battendo l’incolpevole Bontà. La Nuova non si scompone alzando il baricentro. Al 31’, sugli sviluppi di un corner, nell’area piccola dei neroazzurri, si accende una mischia da dove spunta la deviazione vincente di Coppolecchia per l’, 1-1. Il finale vede il Piombino cercare il successo pieno. Al 42’ è l’ottimo intervento di Culicchi a chiudere lo specchio, al 44’ Rossi parte in azione solitaria alzando troppo la mira. In pratica finisce qui.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Culicchi, Dani (26’ st Batzu), Tarassi, Curti, Sabatini, Gargani (2’ st Fabbrucci), Cerboni (17’ st Barneschi), Bruni, Esposito (23’ st Benetello), Galli (11’ st Coppolecchia). All. Biagiotti.

ATLETICO PIOMBINO: Caggiari, Rossi, Mitcul, Diagne, Campani, Rincon (24’ st Chtmi), Colombo, Aguedo (16’ st Patara), Ricci (11’ st El Bouhlali), Vannini, (40’ st Baldassarri), Regoli. All. Serena.

Reti: 25’ st Regoli, 31’ st Coppolecchia.