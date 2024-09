Coppa di Eccellenza. Cristiani tuona: "Nel finale tante le provocazioni»

Si “vendica“, in parte, il Camaiore sul Viareggio sportivamente parlando. Dopo aver perso male all’andata a Camaiore... i bluamaranto sono andati a vincere in casa delle zebre il ritorno anche se solo 2-0 coi gol di Nardi e dell’ex Cornacchia ma grazie all’ampio 4-0 dell’andata passano i bianconeri, che agli ottavi mercoledì 13 novembre troveranno la vincente di Massese-Real FQ (apuani avanti 2-1 nel confronto, ritorno mercoledì prossimo).

Le formazioni schierate inizialmente dai due tecnici mercoledì sera sono state queste: Viareggio con Gianni Santini (poi sostituito all’intervallo da Carpita, dopo aver sbagliato su entrambi i gol presi nel primo tempo), Frroku, Bertelli, Minichino, Edu Mengue, Sorbo, Sapienza, Cosimo Belluomini, Chicchiarelli, Marinai, Bibaj; Camaiore con Costa, Borgia, Belli, Anzilotti, Amico, Velani, Da Pozzo, Cornacchia, Kthella, Mirco Ricci, Nardi. "Ci abbiamo creduto nel ribaltare il 4-0 dell’andata che fu meritato per il Viareggio ma forse un po’ eccessivo per noi – commenta il tecnico del Camaiore Pietro Cristiani – sono contento per il segnale che la squadra ha dato. Abbiamo creato occasioni giocando bene. Nel finale c’è stato parapiglia perché qualche atteggiamento ci ha dato fastidio. Ci sono state troppe provocazioni ma noi siamo stati bravi a non caderci sennò avremmo rimediato qualche espulsione. Io ho cercato di tener calmi gli animi per non avere ripercussioni ma non è stato facile perché ci aspettavamo un recupero maggiore viste le tante interruzioni, coi palloni che poi “sparivano“ dalla panchina del Viareggio, senza dimenticare gli spintoni ricevuti dai miei al triplice fischio proprio sotto gli occhi dell’arbitro che però non ha preso alcun provvedimento al riguardo. Ma sono cose di campo che possono succedere".

Nei recuperi della 1ª giornata del campionato di Eccellenza il Castelnuovo Garfagnana ha espugnato 1-0 PonteBuggianese (gol-partita di Campani) e la Massese ha battuto 2-0 il Certaldo in casa coi gol di Mapelli e bomber Buffa.