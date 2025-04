Coppa di Prima. Medolla batte la Falk e vola in finale

falkgalileo

FALKGALILEO: Lanzi, Mattioli, Terzo, Cacciavellani, Zinani, Iaquinta, Arcuri, Leone (62’ Aramu), Attolini, Perera (67’ Ravelli), Abbatiello (62’ Donelli). A disp.: Martignoni, Molendi, Grotti, Marouf, Redo, Piacentini. All.: Genitoni

MEDOLLA: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri (90’ Guandalini), Assohoun (78’ Leozappa), Pastorelli (85’ Bugneac), Abusoglu (76’ Raimondi), Boccher (88’ Perondi), Franco, Adusa. A disp.: Guzzinati, Fontana, Atti. All.: Semeraro Arbitro: Massironi di Bologna

Reti: 4’ e 50’ Adusa, 13’ Franco, 69’ Boccher Note: Neri para un rigore ad Attolini al 48’. Ammoniti Arcuri e Leone

Il Medolla dopo aver vinto il campionato arriva anche in finale di Coppa di Prima, dove domenica 13 sfiderà i piacentini dello Spes Borgotrebbia (vittoria ai rigori sul Cotignola), che proprio grazie al salto in Promozione dei biancoverdi di Semeraro sono già certi di essere al 1° posto fra le ripescabili comunque andrà la finale. Il solito Adusa la sblocca al 5’ su cross di Abusoglu, al 13’ angolo di Pastorelli e dopo una respinta Franco (foto) col mancino al volo fa 2-0, al 48’ Neri para il rigore di Attolini e sul ribaltamento tris di Adusa (cross di Boccher), poi 4-0 di Boccher dopo una grande azione di Pastorelli.

Coppa di Terza. La finale Audax Casinalbo-Novese mercoledì 9 alle 20,30 al ’Rognoni’, così il recupero Cortilese-Novese è spostato al 16.

Giudice. In Terza una ammenda di 250 euro è stata comminata all’Academy Terre di Castelli "per minacce all’arbitro da parte dei tifosi utilizzando anche un cane pitbull". In Coppa di Terza ammenda di 300 euro anche alla Madonna di Sotto "per lancio di bottiglie di vetro" in campo da parte dei propri tifosi.