Coppa di seconda categoria. Codigorese passa il turno dal dischetto. Eliminata l’Olimpia Quartesana dalla Bazzanese

La Codigorese ha dovuto far ricorso ai calci di rigore per aver ragione del Low Street Ponte Nuovo di Ravenna per accedere ai quarti di finale, non ce l’ha fatta invece l’Olimpia Quartesana, eliminata dai bolognesi della Bazzanese. Per quanto riguarda i biancazzurri, meglio i padroni di casa nella prima frazione, buona circolazione di palla, ma senza riuscire a confezionare le occasioni costruite a beneficio di Chinarelli e Bergossi. Più equilibrato il secondo tempo, nell’unica occasione a disposizione, un tiro dal limite deviato da un difensore, scaturisce il gol che ha deciso la partita a favore della Bazzanese.