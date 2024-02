Coppa di Seconda Categoria. Low Street e Riolese in campo

Inizia questa sera (alle 20,30), con gli ottavi di finale, la fase regionale della Coppa di Seconda Categoria. In campo anche le due formazioni ravennati – Low Street Ponte Nuovo (foto) e Riolese Sportiva – che hanno disputato la finale della Coppa provinciale, vinta dal Low Street 2-0. Proprio i ravennati saranno impegnati in casa contro i ferraresi della Nuova Codigorese, seconda in classifica nel girone L con 9 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte.

La riolese, invece, sarà di scena sul sintetico di Osteria Grande, alle porte di Bologna, contro il Savena, formazione ancora imbattuta nel girone I con ben 14 vittorie e 4 pari, nonché 13 punti di vantaggio sulla seconda, il Murri.

Si gioca in gara secca, con i calci di rigore in programma in caso di parità al 90’.

Programma Ottavi Coppa Emilia-Romagna Seconda Categoria, fase regionale (ore 20,30): Savena-Riolese, Low Street Ponte Nuovo-Nuova Codigorese, Virtus Piacenza-Busseto, Mezzani-Ziano, Cerredolese-Fortitudo Modena, Mirandolese-Barcaccia, O. Quartesana-Bazzanese, Athletic Poggio-Ronta.