Coppa e campionato. Vince il San Piero. Cinquina del Viaccia

Per la Promozione si è giocato un turno di Coppa Italia con le seconde gare del triangolare del 1° turno e alcuni recuperi di partite della 1ª giornata rinviate per il maltempo. Questi i risultati.

Campionato. San Piero a Sieve-Torrita 1-0. Con una discreta prestazione il San Piero a Sieve si aggiudica il recupero contro il Torrita, gara del girone C della 1° giornata sospesa per maltempo, conquistando il primo successo stagionale. La gara ripartita dal 10’ col risultato di 0-0, ha visto il San Piero pericoloso in due occasioni neutralizzate dal portiere Bettoni. Quando il pareggio sembrava certo, all’88’ un lancio di Niccolò Cassai per il fratello Samuele (quest’ultimo bravo nel finalizzare) regalava il gol della vittoria.

Gara di Coppa Italia Viaccia-Cubino 5-0. Giornata da dimenticare per il Cubino allenato da Bonciani che sul campo del Viaccia del tecnico Bellini (foto) rimedia una manita. Un partita che per effetto del calendario si giocherà anche domenica per il campionato. I gol: 10’ e 19’ Tomberli; 23’ Bini; 51’, 83’ Rozzi.

G. Pul.