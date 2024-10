Coppa, ecco chi va avanti. Altro turno di campionato

Capraia, Ponzano e Lazzeretto sono le prime tre squadre del circondario ad approdare agli ottavi di finale di Coppa Provinciale di Terza Categoria fiorentina. Il Capraia, nonostante il 5-0 casalingo dell’andata, è andato a imporsi 4-2 anche a Malmantile con le rete di Tramacere, Ciulli, Pellegrini e Bertucci. Nel prossimo turno del 13 novembre, quindi, il team di Costoli se la vedrà con il Ponte a Elsa. Un gol di Iacovino nella ripresa consente invece al Ponzano di pareggiare l’1-0 subito all’andata in casa dal Serravalle. A Santa Maria si va così ai rigori dove i gialloblu di Gargiulo risultano più precisi vincendo per 3-2 grazie anche alle due parate di De Cicco. Negli ottavi gli empolesi sfideranno il Lazzeretto, che dopo aver travolto 6-2 in casa il Galleno, cala il poker a Pagnana contro il Calasanzio e vince il triangolare a punteggio pieno. Di Demiri, Carmignato, Wajid e capitan Valenti su rigore le marcature biancorosse, mentre Bianco ha firmato la rete della bandiera empolese. Intanto, però, stasera è già tempo di tornare in campo per il campionato. Nel girone B di Pisa derby alle 21 a Gambassi tra il Casenuove e il Ponte a Elsa, mentre alle 20.45 al sussidiario del Galli di Fucecchio il Giovani 2000 riceve il Santa Maria a Monte.

Per quanto riguarda il girone A fiorentino, invece, stasera alle 21 il Cortenuova sarà di scena a Peretola. Domani poi derby tutto empolese alle 18.20 a Ponzano tra i padroni di casa e il Calasanzio (girone B Pisa), mentre alle 14.30 per il torneo pistoiese il Lazzeretto sarà di scena a Cutigliano. Infine, sempre oggi il Galleno è atteso alle 15 al Loik di Monsummano dal Bioacque Le Case (girone B Lucca). A chiudere il fine settimana delle formazioni del nostro circondario le altre tre partite del raggruppamento A fiorentino in programma domenica pomeriggio alle 15.30. Il match clou è sicuramente quello di San Polo tra la capolista locale e il Marcialla City che insegue ad appena tre punti di distanza. Entrambe sono imbattute e sono tra le migliori difese. Al Pontorme di Firenze, invece, il Capraia andrà a far visita al Quinto mentre al Calugi di Cortenuova a Empoli il Serravalle ospita il Duccio Dini. Simone Cioni