Coppa Emilia di 2ª categoria e Memorial Presidenti. La Borzanese recupera tre volte, ma poi cade

Ben 6 gare su 16 finite ai rigori fra Seconda e Terza categoria. Nella Coppa Emilia, non riesce a staccare il pass la Borzanese, capace di recuperare tre volte il parziale contro la Casalgrandese che poi esulta ai rigori. Ospiti avanti coi contropiedi finalizzati da Nuozzi e De Bonis, poi double del fantasista locale Sana sempre dal dischetto, quindi nuovo scatto del puntero ospite Giberti cui risponde l’incornata a tempo scaduto di Farris.

Roulette fortunata per il Celtic Cavriago che si aggiudica la sfida fra neo-retrocesse contro il Carpineti: doppio scatto biancoverde con gli acuti di Boretti e Grasselli annullati dal fantasista Zannoni e dal terzino Croci.

Secondo tris per lo United Albinea che liquida alla distanza il Real Casina: sblocca nella prima frazione una punizione dello specialista Bonacini che, anche grazie ad una deviazione, s’insacca nel sette. L’ingresso dell’ex vianese Manaj spacca il match grazie all’assist per il bis di Kessabi che poi restituisce il favore al neo-entrato; per gli ospiti accorcia da fermo il neo-acquisto Alberini. Stesso score per la Virtus Mandrio che elimina la Virtus Bagnolo impallinata dal double del bomber Tulipano (colpo di testa e shoot da fuori) e dal penalty dello stopper Previdi; per gli ospiti shoot dal limite sganciato da Bucci.

Nel Memorial Presidenti la doppietta su punizione di Bisceglia consegna la vittoria (2-1) al Cavriago che riequilibra il ko dell’andata contro la Plaza Montecchio (a segno con Nicolai Lusetti dagli undici metri).

Nella serie dei rigori più precisi i montecchiesi che passano il turno al pari del Cadelbosco contro la matricola Rivalta: nel 3-3, che fa seguito all’1-1 di sette giorni fa, bis di Aiello e singola di Setti per i locali, mentre per i cittadini in buca Cappa, Banze e Santoro. Di nuovo l’ex scandianese Tabacco superstar per il Fogliano che mata ancora il Biasola: l’esterno sigla una doppietta nel 3-2 che migliora il sigillo con cui i suoi s’imposero all’andata. Sotto una pioggia incessante, tutto nella ripresa fra Vetto e Ramiseto/Ligonchio col tap-in al volo di Elia Lodi controbilanciato dall’euro-gol da fuori di Kastrataj. Bissa il netto successo dell’andata lo Sporting Cavriago che espugna Coviolo grazie alla conclusione angolata di Soprani su una palla respinta da corner, il penalty di Bonilauri e lo shoot a incrociare di Prodi al termine di un contropiede.

I risultati

Seconda categoria. (secondo turno Coppa Emilia): Borzanese-Casalgrandese 3-3 (4-6 dcr); Celtic Cavriago-Carpineti 2-2 (7-5 dcr); Gattatico-S.Ilario 2-2 (6-7 dcr); Levante-Fellegara 1-0; Reggio Calcio-Novellara 0-2; Roteglia-S.Prospero Correggio 1-4; United Albinea-Real Casina 3-1; Virtus Mandrio-Virtus Bagnolo 3-1.

Terza categoria (ritorno ottavi Memorial Presidenti): Cadelbosco-Rivalta 3-3 (7-6 dcr); Cavriago-Plaza Montecchio 2-1 (4-5 dcr); Collagna-Amici di Davide 3-2 (5-6 dcr); Coviolo-Sporting Cavriago 0-3; Fogliano-Biasola 3-2; Gatta-Felina 2-1 (7-5 dcr); Sporting Tre Croci-Invicta Gavasseto 3-0; Vetto-Ramiseto/Ligonchio 1-1.

Federico Prati