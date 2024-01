Coppa Emilia. Il Riccione 1926 trasloca a Morciano

Il Riccione 1926 trasloca per la gara di coppa contro lo Young Santarcangelo. Il prossimo turno di Coppa Emilia contro i vicini di casa clementini, infatti, verranno disputati domenica (calcio d’inizio alle 14.30) sul sintetico del Carlo Brigo di Morciano. "Per oggettive difficoltà nel giocare l’incontro sul campo di Spontricciolo, reso pesantissimo dal maltempo – spiegano dalla società della Perla Verde – abbiamo fatto questa scelta, grazie anche alla disponibilità della società clementina. Tutto questo perché fosse assicurato lo svolgimento del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Emilia, a prescindere dal meteo dei giorni di avvicinamento a domenica". I riccionesi chiamano a raccolta i tifosi. "Ci auguriamo possano ugualmente seguire e sostenere i Cavalieri biancazzurri di Riccione in questo prestigioso appuntamento".