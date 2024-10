Coppa Faggi. Eureka, un successo che fa ben sperare

"Siamo usciti imbattuti dal Canovai di Vaiano ed abbiamo iniziato per la prima volta la coppa con un successo. Abbiamo una rosa rinnovata e secondo me superiore a quella dello scorso anno. Ma sarà il campo, come sempre, a dare risposte".

E’ così che il presidente dell’Eureka, Matteo Lombardi, ha commentato il 2-1 imposto alla CDP Vaianese in Coppa Faggi lo scorso sabato. Con un organico che è stato presentato di recente. La squadra è stata affidata al tecnico Federico Ottati, con Samuele Binchi in veste di vice (e Tiberio Ricciardi ed Umberto Paolini impegnati rispettivamente come allenatore dei portieri e preparatore). La compongono Lorenzo Bellini, Andri Caca, Federico Califano, Mattia Cortini, Pietro Di Maggio, Alberto Di Tirro, Francesco Fardello, Alessio Giacone, Stefano Gjomemo, Klaudio Hoxhaj, Scota Rrock, Damiano Bartolini, Francesco Bessi, Edoardo Bozzoni, Federico Buglisi, Luca Campagiorni, Hajdar Cani, Lorenzo Ciapini, Andrea Gori, Niccolò Guarducci, Guglielmo Pacini, Lorenzo Pratesi, Marco Rosati, Federico Gori, Lorenzo Querci, Simone Ripellino, Alessio Papi, Federico Mei, Domenico Pappadà, Alessio Sarti e Claudio Valdiserri.

A completare l’organigramma societario, ecco infine il vice-presidente Francesco Gelli, il direttore sportivo Angelo Campanile e i dirigenti Antonio Ruberto, Luigi Borghi, Felice Califano e Matteo Pacini.

E se il buongiorno si vede dal mattino, chissà che questa non possa essere a posteriori una stagione "storica", per l’Eureka.

