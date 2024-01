Coppa italia. Al via la prevendita per la semifinale

Sorrisi da campionato, ma senza dimenticare la Coppa Italia. Perché nel mese di gennaio ricco di appuntamenti in campo, il Rimini deve inserire anche la semifinale d’andata di coppa in programma mercoledì 24 al ’Neri’ contro il Catania (inizio alle 20.30). E i tifosi biancorossi possono già mettersi il biglietto in tasca. O almeno, per il momento, possono farlo gli abbonati. Che hanno una prima fase di vendita a loro riservata. Esattamente fino a giovedì solo loro potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto abituale e a un prezzo agevolato. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita autorizzati Vivaticket, sul sito www.vivaticket.it oppure alla biglietteria dello stadio in via Lagomaggio. Da giovedì, poi, la vendita sarà aperta a tutti. La vendita è aperta anche online sul sito www.riminifc.it.