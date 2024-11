Coppa Italia amara per la Civitanovese. Il Castelfidardo cala il poker e passa il turno

4

CIVITANOVESE

: Elezaj; Castorina (30’ st Morganti), Imbriola, Pierantozzi, Bucari; Costanzi, Miotto (21’ st Baldini), Guella; Carano (23’ st Caprari), Paponi, Nanapere (10’ st Ausili). A disp.: Manganelli, Garbattini, Fossi, Graciotti Lu., Braconi. All. Giuliodori.

CIVITANOVESE: Doello; Rizzo (14’ st Cosignani), Ruggeri (25’ st Visciano), Passalacqua, Valentin; Giandomenico (14’ st Buonavoglia), Domizi, Macarof, Pierfederici; Arias (25’ pt Diop), Spagna (25’ st Bevilacqua). A disp.: Renzi, Capace, Toccafondi, Vesprini. All. Alfonsi.

Arbitro: Morello di Tivoli.

Reti: 38’ Paponi, 41’ Carano, 37’ st Bevilacqua, 43’ st Baldini, 49’ st Pierantozzi.

Note: espulsi al 17’ Passalacqua per fallo su chiara occasione da gol e al 40’ st Costanzi per doppia ammonizione. Ammoniti Diop, Paponi, Ausili. Spettatori 200 circa.

Si ferma al Mancini il cammino della Civitanovese in Coppa Italia. I rossoblù subiscono un poker di reti da parte del Castelfidardo e vengono così eliminati dalla competizione tricolore riservata alle formazioni di serie D. Due gol per tempo lanciano il Castelfidardo verso il passaggio del turno. La partita per la squadra allenata da Alfonsi si mette in salita appena passato il quarto d’ora quando viene espulso di Passalacqua. In precedenza Spagna all’11’ testa i riflessi di Elezaj. Poi l’episodio chiave al 17’ quando Passalacqua atterra un lanciatissimo Nanapere verso la porta: il direttore di gara estrae il cartellino rosso mandando anzitempo il giocatore negli spogliatoi. Comunque la Civitanovese nonostante l’inferiorità numerica prova a tentare la via del gol. Spagna trova un rimpallo favorevole con la palla che esce di poco, poi è la volta di Pierfederici che controlla bene, ma non è reattivo. Al 38’ la Civitanovese viene infilata da Paponi che stacca di testa per l’1-0. Neanche il tempo di riorganizzarsi che il Castelfidardo raddoppia con Carano servito da Nanapere.

Avvio di ripresa di marca biancoverde con i fidardensi che creano tre palle gol nel giro di cinque minuti. I rossoblù rispondono con Macarof che dalla distanza chiama Elezaj all’intervento plastico. Da corner seguente Imbriola di testa sbroglia una situazione intricata. Al 60’ Ausili trova il gol ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Risponde al 65’ Pierfederici dalla distanza non trovando di poco la porta. Due minuti dopo è Valentin a centrare il palo. Il gol lo trova Bevilacqua in diagonale riaprendo la sfida, ma per poco. Al 40’ Costanzi già ammonito rimedia il secondo giallo e riporta le squadre in parità numerica. Ma la Civitanovese invece di trovare il pari subisce altri due gol: di Baldini e Pierantozzi, mentre per Valentin non è proprio giornata: dopo il palo colpisce anche una traversa.

m. c.