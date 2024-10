Coppa Italia, andata amara. Il Matelica va ko a Osimo

OSIMANA

2

MATELICA

0

OSIMANA: Cingolani, Marchesini (18’ st Tucci), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Bellucci, Micucci (31’ st Borgese), Fermani, Mafei (38’ st Modesti), Minnozzi (1’ st Buonaventura), Gigli (36’ st Colonnini). A disp.: Santarelli, Falcioni, Rossetti, Mercanti. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Giovannini, Zappasodi, Aquila, Lucarini, Mistura (2’ st Frulla), Stroppa (2’ st Rosolani), Wahi Yaya (16’ st Antonioni), Gashi (2’ st Gabrielli), Veneroso, Bagnolo (16’ st Amico). A disp.: Ripani, Montella, Mengani, Polli. All. Santoni.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 34’ pt Minnozzi, 4’ st rig. Mafei.

Note: ammoniti Marchesini, Calvigioni e Modesti.

Negativa l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza per il Matelica. La formazione di Santoni - senza Iori e Strupsceki - esce sconfitta 2-0 dal Diana. L’Osimana - alla quarta vittoria consecutiva tra Coppa Italia e campionato, terza senza subire gol - colpisce con un gol per tempo. Nel primo con Minnozzi che finalizza una bella sgroppata sulla destra di Mafei in una frazione equilibrata. Primo squillo di Gigli ma Ginestra blocca sicuro, rispondono gli ospiti con un colpo di testa di Bagnolo intercettato da Mosquera, anche se è tutto fermo per fuorigioco. Dopo lo svantaggio il Matelica cerca di rispondere con una ripartenza veloce su cui Bagnolo non riesce a impattare bene la sfera.

Avvio di ripresa con Mafei che con una poderosa sgroppata manda in tilt la difesa biancorossa. Wahi Yaya lo stende in area. Rigore, lo stesso Mafei si presenta sul dischetto spiazzando Ginestra per il raddoppio dei giallorossi. Il Matelica non ci sta e reagisce al 15’ con una gran botta di Frulla intercettata in tuffo da Cingolani. Gigli prova la botta centrale, senza successo, poi tocca sempre a Mafei chiamare in causa l’estremo difensore ospite. Minuto 33’:ancora Mafei di testa ci prova ma non inquadra lo specchio della porta.

Finisce 2-0 per la formazione di Labriola che dovrà difendersi dagli assalti del Matelica nel match di ritorno fissato per il 16 ottobre.

In attesa di questa gara domenica tornerà il campionato. Il Matelica - dopo due pareggi di fila - riceverà la capolista Maceratese con le squadre separate da soli due punti e ancora imbattute.