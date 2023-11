Coppa Italia: bianconeri sul campo del Follonica Gavorrano. Sansepolcro, Bonura rilancia Longo e Locchi

SANSEPOLCRO

Lo stato di emergenza nel Sansepolcro persiste anche in Coppa Italia; anzi, aumenta ulteriormente perché oggi pomeriggio allo stadio "Malservisi-Matteini" non ci sarà nemmeno lo squalificato Giacomo Gorini. È dunque il Follonica Gavorrano di Marco Masi l’avversaria contro la quale i bianconeri si misureranno in gara secca per il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Di conseguenza l’allenatore del Sansepolcro, Marco Bonura (ex di turno), non ha alternative particolari per far rifiatare qualche titolare, se non un paio di giocatori o poco più. "Spero per domenica a Poggibonsi di recuperare almeno un paio di elementi, ossia Ferri Marini e Piermarini, perché per Borgo e Martinelli i tempi sono destinati ad allungarsi", ha detto lo stesso Bonura. Dicevamo delle possibili variazioni rispetto all’undici sceso in campo contro la Mobilieri Ponsacco: con la difesa che ha gli uomini contati, quindi Del Siena, Mariucci, Della Spoletina e Bologna a protezione della porta di Guerri, i cambi sono possibili a centrocampo, con gli impieghi di D’Angelo e Locchi assieme al giovane Pauselli; in attacco, invece, a riposo Essoussi e spazio a Longo, assistito da Buzzi o Pasquali e da Mariotti. Per Longo la possibilità di giocare e di riscattarsi dopo i due svarioni sotto porta nelle gare di campionato. L’attaccante ha bisogno di uno sblocco psicologico che potrebbe trovare in questa sfida. Se al 90’ il risultato fosse di parità, si andrà subito ai calci di rigore, che sono stati finora il leit motiv di Coppa del Sansepolcro: tre turni superati contro Trestina, Orvietana e Pistoiese e tutti attraverso la lotteria dei tiri dal dischetto.

COSÌ IN CAMPO ore 15

FOLLONICA GAVORRANO (4-2-3-1): Filippis; Botrini, Ampollini, Brunetti, Ceccanti; Masini, Pignat; Grifoni, Modic, Marcheggiani; Pino. All. Marco Masi.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Del Siena, Mariucci, Della Spoletina, Bologna; Locchi, D’Angelo, Pauselli; Pasquali (Buzzi), Longo, Mariotti. All. Marco Bonura.

Arbitro: Zito di Rossano.

Claudio Roselli