Coppa italia. Con il Catania dirige. Domenico Mirabella

Un solo precedente per il Rimini con Domenico Mirabella, il fischietto della sezione di Napoli che è stato designato a dirigere il match d’andata della semifinale di Coppa Italia di domani sera al ’Neri’ (inizio alle 20.30) tra Rimini e Catania. Un precedente che risale alla scorsa stagione quando in Sardegna i biancorossi pareggiarono in casa dell’Olbia (1-1, a segno Santini). Nessun precedente, invece, per Mirabella con il Catania. L’arbitro partenopeo in Romagna sarà assistito da Federico Linari di Firenze ed Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta. Quarto uomo Abdoulaye Diop di Treviglio. L’altra semifinale, quella tra Lucchese e Padova, sarà invece diretta dal fischietto della sezione di Palermo, Dario Madonia che sarà assistito da Davide Santarossa di Pordenone e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio. Quarto uomo Dario Di Francesco di Ostia Lido.