Coppa Italia di categoria. Sansepolcro a Rovato. È caccia all’impresa

Con il morale più sollevato per il pareggio esterno nel big-match di campionato a Santa Maria degli Angeli, che ha confermato la squadra in testa alla classifica dell’Eccellenza umbra, il Sansepolcro è partito ieri alla volta di Rovato, dove oggi pomeriggio (inizio alle 15) tenterà di realizzare la grande impresa nel ritorno della semifinale nazionale della Coppa Italia di categoria. Allo stadio Maffeis, i bianconeri debbono ribaltare lo 0-1 incassato al Buitoni sette giorni fa dalla Rovato Vertovese, compagine forte che continua a vincere anche nel suo campionato e che si avvale di pedine di valore, vedi in attacco l’esperto Messedaglia e soprattutto Bertuzzi, giovane con doti da categoria superiore. Mister Armillei recupera Petricci, Bartoccini (autore di una doppietta domenica scorsa) e Carbonaro, ma perde per squalifica Quadroni e Mariotti, quindi ha meno soluzioni a disposizione davanti, per quanto vi siano pur sempre Pasquali, Valori e all’evenienza la "carta" Barculli. L’esito dell’andata costringe per forza di cose il Sansepolcro a non rintanarsi e a spingere per trovare quel gol che possa quantomeno raddrizzare la situazione; pochi tatticismi, insomma: occorre sfidare a viso aperto un’avversaria ostica e consapevole del fatto suo. Come sempre, non vi sono vincoli legati all’impiego dei sottoquota e in caso di perfetta parità al 90’, possibile solo in caso di vittoria di misura del Sansepolcro con qualsiasi punteggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. In serata (alle 20.30), gara di ritorno anche fra Giulianova e Barletta, che partono dall’1-1 maturato in Puglia.

La probabile formazione (4-3-3): Vassallo (Vaccarecci); Lorenzoni, Petricci, Tersini (Adreani), Merciari; Bruschi, Gorini, Brizzi; Pasquali, Bartoccini, Valori. All. Antonio Armillei.