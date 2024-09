Coppa Italia di Eccellenza. Battuti i veregrensi. Tolentino ai quarti

Montegranaro

0

Tolentino

2

MONTEGRANARO: Cannella, Foresi, Anastasi (31’ st Pasquali), Malavolta (31’ st Virgili), Pagliarini, Iuvalè, Perpepaj (8’ st D. Torricini), Gonzalez, Capasso (8’ st P. Torricini), Palmieri, Capponi (15’ st Proesmans). All: Eddy Mengo.

TOLENTINO: Palazzo, Barilaro, M. Salvucci, Strano (24’ st Testiccioli), Tortelli (35’ st Pesaresi), Tomassetti, A. Salvucci (24’ st Pottetti), Manna, Moscati (1’ st Lovotti), Tizi (20’ st Ruani), Naddeo. All: Paolo Passarini.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 19’ Naddeo, 64’ Tomassetti.

Trionfo colorato di cremisi in Coppa Italia, con il Tolentino che bissa il successo dell’andata contro il Montegranaro e si aggiudica il passaggio ai quarti di finale, dove troverà ad attenderla il Monturano. Turnover, ma neanche troppo per Mengo e Passarini, che sfruttano l’occasione per vedere all’opera anche qualche giovane talento in previsione del campionato. Dopo il rinvio della scorsa settimana per maltempo, si parte dalla vittoria per 2-0 dell’andata in favore di Strano e compagni. I cremisi iniziano subito con il piede giusto, blindando il passaggio del turno già al 19’ del primo tempo, grazie alla rete del giovane Naddeo, con un preciso tiro a giro da dentro l’area. I cremisi controllano bene e sfiorano il raddoppio, ma vanno all’intervallo avanti di un solo gol.

Nella ripresa, nonostante il Montegranaro provi a rientrare in partita, con un paio di buone conclusioni, la formazione di Passarini dimostra grande solidità e raddoppia al 64’ con Tomassetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gara ormai chiusa per il Tolentino, nonostante l’ex Palmieri provi a tenerla in vita con un paio di guizzi, che però non trovano il bersaglio giusto. Il Tolentino dunque controlla bene e al triplice fischio può festeggiare insieme con i tifosi giunti al seguito. Cremisi che torneranno in campo mercoledì prossimo tra le mura amiche del Della Vittoria, per l’andata dei quarti, mentre il ritorno si disputerà il 16 ottobre nella cittadina calzaturiera.