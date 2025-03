Coppa Italia di Promozione, semifinale. L’Atletico Maremma aspetta il San Giuliano

Appuntamento con la storia. Oggi alle 15, sul terreno di gioco del "Combi" di Albinia, nelle semifinali della fase regionale della Coppa Italia di Promozione, l’Atletico Maremma ospiterà il San Giuliano.

I rossoverdi allenati da Fabio Lorenzini, secondi in campionato, puntano decisamente a centrare una qualificazione in finale che sarebbe storica, ovvero la possibilità di giocarsi il trofeo regionale e, in caso di vittoria, di accedere alla fase finale della Coppa Italia.

Nei turni precedenti l’Atletico ha eliminato prima l’Invictasauro per 2-1 (faceva parte del triangolare anche il Belvedere, squalificato), poi negli ottavi il Massa Valpiana, dopo i calci di rigore e nei quarti di finale il San Miniato Romaiano, sconfitto sempre al "Combi" per 2-0.

La formazione ospite, invece è terza in campionato nel girone A. I neroazzurri pisani, allenati da Lorenzo Roventini, nel triangolare di primo turno hanno battuto 3-0 in casa l’Urbino Taccola e 4-2 in trasferta il Pietrasanta. Negli ottavi hanno sconfitto 1-0 la Lunigiana-Pontremolese e nei quarti hanno sconfitto per 2-0 il Valdinievole Montecatini.