Coppa Italia di serie B femminile. Leonesse domate dal Verona, stop nei sedicesimi

Il Brescia si arrende all’Hellas Verona con un gol per tempo e ferma la sua corsa in Coppa Italia ai sedicesimi di finale. Dopo l’uscita del Lumezzane, sconfitto già nel turno preliminare in casa dall’Orobica (1-3), entrambe le bresciane di serie B salutano alle battute iniziali la competizione tricolore e confermano un approccio alla nuova stagione tutto in salita. Per quel che riguarda la nuova sfida del sempre sentito derby del Garda, le Leonesse di mister Valenti affrontano con determinazione e coraggio le gialloblù, ma non riescono a far valere il fattore campo. Le reti di Casellato al 27’ del primo tempo e di Duchnowska al 43’ della ripresa consentono alla rete firmata da capitan Brayda in pieno recupero (47’) soltanto di firmare il definitivo 1-2 e di addolcire il verdetto finale della sfida, ma promuovono le scaligere al match di prestigio agli ottavi con la Juventus.

Note ben diverse giungono invece da questi primi impegni ufficiali in chiave bresciana, visto che le due “cugine“ non solo si sono congedate anzitempo dalla Coppa Italia, ma hanno pure iniziato il torneo cadetto con una sconfitta e in questo senso, se lo scivolone delle valgobbine, matricola assoluta, sul terreno della blasonata Ternana, il Brescia ha accusato una falsa partenza nel match casalingo con il Cesena. Tutto questo per una situazione che sprona rossoblù e Leonesse a guardare avanti con il fermo proposito di una immediata reazione. Uno scatto d’orgoglio atteso già per la seconda giornata di serie B (in programma domenica 15), quando il calendario sembra favorire la voglia di rivalsa del duo bresciano. In effetti il Lumezzane attenderà la visita della Res Women, mentre la formazione biancazzurra sarà di scena a Pavia. Un doppio confronto con compagini che sono partite a loro volta con una sconfitta che può e deve regalare alle due squadre bresciane la prima vittoria stagionale.

