Coppa Italia dilettanti. Oggi si recupera Urbania-Alma. Il ds Maggi: "Un test importante»

La gara Urbania-Alma Juventus Fano dell’1 settembre dal Comitato Regionale e valevole come gara di andata degli ottavi di Coppa Italia verrà recuperata oggi. Un test utile ai rispettivi tecnici per ruotare qualche giocatore (foto Nunez e Rivi) che non è sceso in campo alla prima giornata di campionato e dove entrambe le compagini hanno perso. "A distanza di tre giorni – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – abbiamo subito l’occasione di riscattare il risultato negativo in campionato. E’ una partita importante, da affrontare nel miglior modo possibile, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto". Nonostante la giornata lavorativa non mancherà il pubblico al Comunale ‘Giuseppe Guerra’ di Urbania, anche dai paesi vicini. Calcio d’inizio alle ore 15,30. am. pi.