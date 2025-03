Coppa Italia Eccellenza fase nazionale - L’andata dei quarti di finale. La Sestese non sfonda. Sansepolcro resiste

SESTESE 0 SANSEPOLCRO 0

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (87’ Casati), Safina (70’ Sarr Papa), Berti, Ciotola, Ermini (73’ Robi). All.: Polloni.

SANSEPOLCRO: Vassallo, Carbonaro, Del Siena, Gorini (68’ Petricci), Adreani, Lorenzoni, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Valori (63’ Mariotti), Quadroni (63’ Pasquali). All.: Armillei.

Arbitro: Zamagna di Saronno.

Note: spettatori 220 circa. Angoli: 1-2. Ammoniti: Cirillo, Del Siena, Mariotti, G. Matteo. Recupero: 1’+4’.

Sesto Fiorentino - Con una prestazione più di carattere che di qualità, la Sestese non va oltre lo 0-0 nel primo round dei quarti di finale, fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Polloni (nella foto in basso) ha giocato senza particolare timore cercando nelle ripartenze l’arma per guadagnarsi il colpo risolutore che non c’è stato per una difesa ermetica del Sansepolcro. Avversario che oltre a confermare le qualità di capolista nel suo campionato, ha rimarcate le ambizioni anche in Coppa con grande organizzazione difensiva.

Il sole primaverile non metteva fretta alle squadre di entrare nel vivo del gioco. Il primo tentativo viene scodellato all’11’ su una punizione di Cirillo rinviata dalla difesa. Al 18’ il Sansepolcro risponde: torre di Bartoccini per Quadroni che calcia, il tiro viene ribattuto da Biondi. Al 22’ la Sestese ci riprova con un colpo rasoterra con Ermini senza esito. Al 29’ c’è una bella triangolazione fra Ermini, Dianda e Cirillo, la conclusione di quest’ultimo sfiora il palo. Al 39’ Gorini vede il portiere di casa fuori dallo specchio della porta, prova un tiro ad effetto, ma Giuntini riesce a intercettare la palla deviandola in angolo.

Nei minuti iniziali della ripresa Ermini costringe Vassallo a uscire con tempismo. Il Sansepolcro imbastisce qualche azione ma non trova sbocchi per una difesa di casa che non lascia i varchi. Le girandole di sostituzione non producono nulla di particolare: l’ultima emozione all’87’ quando con uno scambio in area sestese, Pasquali nel tentativo di colpire palla va a terra sulla pressione da tergo di un difensore, l’arbitro lascia proseguire. In extremis ci prova Ciotola con un cross che Vassallo fa suo.

La sfida finisce senza reti e per la qualificazione alla semifinale se ne riparlerà nella gara di ritorno al ’Buitoni’, mercoledì 12 marzo.

Giovanni Puleri