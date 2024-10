COppa Italia Eccellenza. Persiani: "La vittoria del Chiesanuova frutto della squadra»

Non sarà facile per il Chiesanuova togliersi dalla testa la vittoria sulla Maceratese di mercoledì e focalizzarsi sulla trasferta di Tolentino domenica valida per la 5ª giornata di campionato. Ma chissà che l’1-0, tra formazioni entrambe imbattute, non dia al Chiesanuova quella consapevolezza lì. Proprio quella lì. Di certo la partita, anche se "solo" per l’andata dei quarti di Coppa Italia (ritorno il 16) e con diversi reciproci big in panchina o entrati nella ripresa, è stata un manifesto del Mobili pensiero. La sua squadra ha giocato con intensità, aggredendo i rivali quasi sorpresi da tanta foga, trovando ritmo e velocità sia nei movimenti che palla al piede. Una squadra che può far innamorare la gente della frazione più ancora di quella strepitosa dello scorso anno. Non infinita ma assai lunga sta diventando inoltre la quantità di partite ufficiali terminate senza prendere gol. Siamo arrivati a 7: il Chiesanuova deve ancora subire una rete dall’inizio della stagione. Intanto mercoledì è arrivata la prima marcatura per l’attaccante Persiani (foto), ex L’Aquila (ha sempre giocato in Abruzzo) acquistato in estate. "Sono felice – ha detto – per la mia prima rete, è un gol pesante perché ha deciso il primo atto. Però la Maceratese è una squadra davvero forte e sarà dura per noi nel match di ritorno. Abbiamo giocato di squadra, tutti e 16, se giochi di squadra e col cuore poi i risultati arrivano e ti ripagano".

Andrea Scoppa