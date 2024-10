Coppa Italia Eccellenza, rigore al terzo minuto di recupero. Tra Urbania e K-Sport è gara vera, decide Rivi al fotofinish

URBANIA

URBANIA: Stafoggia, Sema, Scarcella, Dal Compare, Sarli (30’ s.t. Franca), Paoli, Tamai (9’ s.t. Zingaretti), Carnesecchi (34’ s.t. Catani), Rivi, Farias (21’ s.t. Lani), Diene (21’ s.t. Nunez). All. Lilli

MONTECCHIO GALLO: Santini, Pizzagalli, Baruffi, Giunti, Nobili (19’ s.t. Dominici), Nastase, Mazzarri (19’ s.t. Gurini), Guglielmo (42’ s.t. Tirincanti), Fiorani, Magnanelli, Di Pollina (30’ s.t. Barattini). All. Magi

Arbitro: Gasperoni di Jesi

Reti: Dominici 23’ s.t., Lani 39’ s.t., Rivi 48’ s.t. (rig.)

Note: ammoniti Mazzarri, Farias

L’Urbania si aggiudica il primo atto dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Succede tutto nella seconda frazione con Lani e Rivi che rispondono al gol di Dominici. La qualificazione si deciderà allo stadio Spadoni di Montecchio tra quindici giorni. Al fischio d’inizio l’Urbania schiera un undici pesante, con tre under dal primo minuto, mentre mister Magi si affida a delle rotazioni più ampie, schierando cinque giovani. La prima frazione è movimentata e ricca di occasioni. All’ottavo il tiro mancino di Farias scalda i guantoni di un reattivo Santini che spedisce in angolo. Passano pochi minuti e su una mischia da angolo Stafoggia si salva da pochi passi su una conclusione ravvicinata. Al venticinquesimo Sarli ha l’occasione di ripetere il golazo di domenica col Fano, ma il tiro a giro non si impenna e termina lentamente tra le mani del portiere. Al trentesimo Mazzari trova una conclusione pericolosa da dentro l’area, ma l’estremo difensore durantino blocca in presa sicura. Sul finale è Rivi a rendersi pericoloso, la girata di destro viene però ben contenuta da Santini.

Nella ripresa entrambe le squadre danno fuoco alle polveri. Al decimo Farias si insinua in area con un grande slalom, ma sul più bello non impatta bene, facendosi ipnotizzare da un lesto Santini. Al ventesimo la conclusione forte di Magnanelli testa le mani di Stafoggia che blocca in due tempi. Mister Magi pesca dal paniere il veterano Dominici che su sviluppi da corner colpisce di piede perforando il portiere biancorosso. Per l’Urbania è una doccia fredda, ma gli uomini di Lilli la ribaltano di orgoglio. Sul finale di partita il subentrato Lani trova un eurogol: dalla trequarti destra arriva il bellissimo cross di Sema, fino a quel punto in difficoltà, e il giovane prodotto del vivaio colpisce in girata di destro fulminando il portiere ospite.

Quando la partita sembrava far presagire un pareggio arriva l’ultimo flash di giornata che regala una bella soddisfazione alla squadra di casa. Nunez pulisce un bel pallone e preparandosi per la conclusione viene abbattuto in area. Dal dischetto (nella foto) bomber Rivi non sbaglia e spiazza Santini.

Andrea Alessandroni