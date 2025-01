Coppa Italia Festa Sansepolcro, rabbia Cannara

SANSEPOLCRO 1 CANNARA 0

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Carbonaro, Tersini, Lorenzoni, Merciari; Bruschi (32’st Mariotti), Gorini, Gennaioli (40’st Corsini); Quadroni (29’st Brizzi), Bartoccini (38’st Petricci), Pasquali (4’st Barculli). A disp. Mariangioli, Adreani, Del Siena, Innocentini. All. Armillei.

CANNARA (4-3-1-2): Stefanelli (27’st Liotti); Cardoni, Ricci, Zanchi, Bolletta (23’st Schvindt); Roselli, Camilletti, Montero; Della Vedova (28’st El. Bertaina); Coccia (6’st Luparini), Ferrario. A disp. Liotti, Subbicini, Baglioni, Bastianini, Vitaloni, Zaccheo. All. Ortolani.

ARBITRO: Apuzzo di Terni (Conicella di Città di Castello e Caravella di Perugia, IV uomo Pannacci).

MARCATORE: 24’st Bartoccini.

NOTE: espulso Ferrario al 15’ pt per scorrettezze (C). Ammoniti Pasquali (S), Cardoni (C). Recupero: 1’pt, 4’st. Spettatori: 500 circa.

PERUGIA – La coppa di Eccellenza 2024-2025 finisce nella bacheca del Sansepolcro. Antonio Armillei la conquista, da ex, per la seconda volta superando di misura il Cannara dell’amico Gianpiero Ortolani. Fu proprio Ortolani, nella sua esperienza da direttore generale otto anni fa, ad affidare la panchina del Cannara, in Promozione ad Armillei che poi vinse coppa e campionato.

Amicizie e rapporti personali a parte, questo è un ko che brucia in casa rossoblù perché condizionato dall’espulsione dell’argentino Ferrario dopo un quarto d’ora. Per l’arbitro Apuzzo di Terni, la reazione dell’argentino, dopo la strattonata di Tersini, è tale da giustificare il rosso che costringe il Cannara a giocare un’altra partita.

Va detto subito che i rossoblù mascherano benissimo l’inferiorità numerica. Anzi, sono i rossoblù a rendersi pericolosi al 26’ quando Bolletta sfiora la rete del vantaggio. Ma è nella ripresa, al 68’, che arriva l’episodio che decide la partita. Angolo di Gorini, palla allontanata da Camilletti, Gennaioli calcia a rete al volo, sulla traiettoria si inserisce Bartoccini che di testa, in versione Samaras, la mette dentro da due passi. Il Cannara recrimina per una posizione di fuorigioco, Apuzzo dà un’occhiata all’assistente Caravella e la rete è convalidata.

Il Cannara gioca anche la carta Elian Bertaina, appena tornato dall’Argentina, ma non basta e in pieno recupero il Sansepolcro ha la chance del 2-0 ma il sinistro di Mariotti coglie il palo. Triplice fischio. Il Cannara recrimina e aspetta la sfida di domenica quando allo Spoletini le due squadre si ritroveranno di fronte nel big match di giornata. Il Sansepolcro dà uno sguardo anche fuori regione perché da febbraio inizierà il cammino che può valere la serie D. Primi avversari, negli ottavi, i marchigiani dell’Urbania.

Nicola Agostini