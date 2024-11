Coppa Italia L’Urbania chiede strada a Osimo

Oggi nei dilettanti alcune delle compagini di Eccellenza e Promozione scendono in campo per la Coppa Italia.

Eccellenza. Si giocano le due gare di ritorno delle semifinali in una è impegnata l’Urbania. Il programma.

Osimana-Urbania. "Gara importantissima per noi – dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini – perché ci permetterebbe di arrivare alla finale che sarebbe qualcosa di storico, ci proviamo, all’andata abbiamo buttato via una partita nella quale eravamo in vantaggio per due reti e poi abbiamo perso. Ci vorrà una gara quasi perfetta per vincere ad Osimo, ma sono sicuro che possiamo farcela, la nostra squadra è forte, può benissimo andare al Diana e passare alla finale. Ci spero, i nostri ragazzi sono galvanizzati dalla vittoria con l’Urbino". All’andata Urbania-Osimana era finita 2-3. Arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro. Si gioca alle ore 14,30. L’altra semifinale è Monturano calcio-Chiesanuova (all’andata Chiesanuova- Monturano finì 2-0). Arbitra Riccardo Latuga di Pesaro.

Promozione. Oggi si gioca (ore 14,30) l’ andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Il programma.

Lunano-Sant’Orso 1980. "In coppa – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – incontreremo una squadra molto attrezzata ed esperta, daremo spazio ai tanti giovani provenienti dalla juniores, sia come premio per la serietà che dimostrano ogni giorno ma soprattutto in ottica futura, per utilizzare i fuori quota cresciuti nel nostro settore giovanile e senza cercarli in giro. Inoltre speriamo di recuperare qualcuno degli infortunati e potergli dare minutaggio". Arbitra Francesco Ballaro’ di Pesaro. Le altre partite odierne: Marina Calcio-Moie Vallesina, Trodica Calcio-Calcio Corridonia, Montegiorgio Calcio- Atletico Azzurra Colli. Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 4 dicembre a campi invertiti.

Nuovi mister. Lo Jes Santa Veneranda (Seconda categoria) ha scelto come nuovo allenatore Bobo Del Monte (già stato al Santa Veneranda ai tempi della Promozione) al posto del dimissionario Cecchini. Il Muraglia comunica di aver sollevato Marco Bellucci dalla guida della prima squadra e lo ringrazia "per l’impegno ma anche e soprattutto per le doti umane che hanno caratterizzato il suo percorso in biancorosso. Il vice Pentucci condurrà momentaneamente la squadra". Il Muraglia attualmente è ultimo nel girone A di Seconda categoria con 3 punti.

am. pi.