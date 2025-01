COPPA ITALIA. Ponsacco ko. Sono fatali i rigori

PONSACCO 5 MASSESE 4

PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Fischer (33’st Crecchi) Volpi (41’st Regoli), Colombini, Di Giulio,Pini (19’st Burato), Borselli, Andreotti (28’st Imbrenda),Pallcecchi, Riccomi (6’st Marrocco). All. Tocchini.

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (11’st Cecilia), Andrei (19’st Vignali), Favret, Bertipagani (4’st Lorenzini), Costanzo, Buffa, Anich, Bartolomei (5’st Ferrara). All. Pisciotta.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: 33’pt Volpi, 13’ st Ferrara.

Note: Osservato 1’ di silenzio per Agroppi. Ammoniti: Mapelli, Crecchi, Pallecchi e mister Tocchini.

PONSACCO - Piatto ricco ieri pomeriggio al Comunale di Ponsacco per la semifinale di Coppa Italia dove si è dispiutata una partita avvincente. La partita si e conclusa con il risultato di parita 1 a 1 con le reti di Volpi al 43’ per i rossoblu e di Ferrara al 13’ del secondo tempo. Il ricorso ai calci di rigore dopo il 90’ ha visto prevalere la Massese, che ha centrato dal dischetto quattro reti mentre tre sono stati i gol dei Mobilieri. I rossoblu hanno dato del filo da torcere ai quotati Massesi che erano imbattuti in Coppa e venivano da ben 12 risultati positivi in Campionato. Il gol del vantaggio rossoblu è avvenuta su di una inarrestabile ripartenza con frecciata di Di Giulio al ’43 prima pero l’eroe del pomeriggio è stato il portiere Campinotti compiendo autentiche prodezze al 38’, 39’ e 40’ su bordate di Anch, poi 41’ su Buffa. Il pari degli ospite al ‘13 della ripresa sugli sviluppi azione di un calcio di rigore. Dal Dischetto ha calciato Buffa che ha centrato al traversa, ma Ferrara ha ribattuto a rete. I rossoblu escono a testa alta ai rigori.

Luciano Lombardi