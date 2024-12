Coppa Italia Prima categoria. La Chiantigiana cade ed esce di scena. Alberoro ai quarti di finale

Chiantigiana

0

Alberoro

1

CHIANTIGIANA: Baldi, Ballerini, De Iorio Fe., Mulas, Posarelli, Batoni, Minucci, Machuca (54’ Tosi), Galassi (80’ Longo), Milanesi, Annunziata (74’ Costanti). All. Zanelli.

ALBERORO: Calamati, Fierli, Bicchi, Sobhy, Cacioli, Cinini, Volpi, Galantini, Mazzi, Jaupaj, Bastianelli. All. Franchi.

Arbitro: Bianchi di Lucca; assistenti Valeri e Vedda di Firenze.

Reti: 15’ Cinini.

PIANELLA – L’ultima squadra senese ancora in Coppa Italia di Promozione abbandona la scena al termine di una partita tutto sommato equilibrata e con scarse occasioni da rete. E’ un singolo episodio a decidere il confronto: al 15’ incomprensione difensiva della Chiantigiana e Cinini ne approfitta in mischia. Nella ripresa all’80’ gli amaranto reclamano a gran voce un chiaro rigore per un atterramento di Mulas in area. L’arbitro non fischia il penalty e il risultato non cambia: l’Alberoro si qualifica per i quarti di finale.

Giuseppe Stefanachi