Coppa Italia Primavera: quarti di finaLE. La baby Dea ko ai rigori contro la Juventus. Oggi l’altro derby fra le formazioni milanesi

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Atalanta in Coppa Italia Primavera 1. La baby Dea si è arresa per 5-3 ai rigori contro la Juventus. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari (al vantaggio bianconero di Biliboc ha risposto Lonardo) dal dischetto fatali per l’Atalanta gli errori di Bonanomi e dello stesso Lonardo. Oggi alle 18 va in scena il derby tra Inter e Milan. Le due squadre, divise da soli tre punti in campionato, sono state fin qui protagoniste di una stagione più che buona ma sono a digiuno nella coppa Nazionale da parecchio tempo: ultimo successo nerazzurro nel 2016, i rossoneri non vincono dal 2010. A.S.