Coppa Italia Promozione. Belvedere sconfitto 4-1 ed eliminato

Finisce ai quarti di finale l’avventura in Coppa Italia di Promozione del Belvedere. La formazione di Nicola Giallini ha ceduto 4-1 a Firenze contro il Centro Storico Lebowski al termine di un incontro in cui i grossetani non sono mai scesi in campo. Fiorentini più determinati, grossetani apparsi lontani parenti della squadra che gioca in campionato. Ora per il team rossonero resta il campionato con alcuni punti da recuperare sulle prime due. CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Frutti, Burchielli, Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciabatti, Urbinati, Ciancaleoni, Calbi, Gualandi. A disposizione: Galluzzo, Seroni, Fornai, Campatelli, Mulas, Rossi Lottini, Pagni, Corsini, Celentano. All. Miliani. BELVEDERE: Selmi, Ferri, Marretti, Consonni, Ciolli, Blanchard, Dangelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Barontini. A disposizione: Pini, Pecciarini, Harea, Zaccariello, Del Conte, Bandini, Columbu, Guadalupo. Reti: Ciabatti, Calbi, Calbi, Folegnani, Fornai.