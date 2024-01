Coppa Italia Promozione. Il Belvedere in trasferta sfida il Centro Storico Lebowski

Trasferta a Firenze per il Belvedere Grosseto che punta al passaggio del turno di Coppa Italia di Promozione. La truppa di mister Nicola Giallini oggi alle 14.30 è impegnata sul campo del Centro Storico Lebowski per i quarti di finale della competizione. I grossetani, reduci da un deludente pareggio domenica contro l’Armando Picchi vogliono togliersi soddisfazioni almeno in coppa. Chi vince passa in semifinale. Appuntamento sul terreno di gioco in località Isolotto, con i fiorentini reduci da una bella vittoria casalinga domenica contro il Castiglioncello. A Ciolli e soci servirà una prova importante per passare il turno, uscendo dal terreno di gioco con un risultato positivo. Andare avanti in coppa infatti potrebbe essere importante per il passaggio di categoria, nel caso non avvenisse con la promozione in campionato. Questo il programma dei quarti di finale: Centro Storico Lebowski-Belvedere Grosseto, Montalcino-Alberoro 1977, San Marco Avenza-Larcianese, Fiesole Calcio-Antella 99.