Coppa Italia Promozione. Poker del Lebowski. Calbi, super doppietta

C.S. LEBOWSKI: Pagani V., Frutti (28’ Mulas), Burchielli, Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciabatti, Urbinati (85’ Rossi Lottini), Ciancaleoni (80’Fornai), Calbi (86’ Celentano), Gualandi. All.: Milani.

BELVEDERE: Selmi, Ferri (46’ Columbu), Marretti (30’ Harea), Consonni (35’ Bandini), Ciolli, Blanchard, Dangelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Barontini (46’ Guadalupo). All.: Giallini.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 16’ Ciabatti; 26’, 29’ Calbi; 48’ rig. Folegnani, 84’ Fornai.

Note: al 78’ espulso Galluzzo dalla panchina.

Un Lebowski spumeggiante e davvero bello; specie nella prima frazione di gioco, si sbarazza del Belvedere e guadagna un posto in semifinale di Coppa Italia. Il gol di apertura è di Ciabatti che ha aperto la strada al successo completato con la doppietta in 3 minuti del bomber Calbi (nella foto) e nel finale Fornai ha chiuso il risultato in cassaforte. Il Belvedere non ha avuto scampo: solo al 48’ per un fallo in area dei padroni di casa, è riuscito a segnare su rigore con Folegnani. In semifinale ci sarà la vincente fra San Marco Avenza e Larcianese.

G. Pul.